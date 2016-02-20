Матковский Александр Юрьевич
24 июня 1992 г.
Основная информация
Возраст
23
Контакты
Телефон
+ 38 063 97 922 66, + 38 099 91 071 59
Адрес
г. Вышгород, ул. Киевская 4, кв. 10
Семейное положение
не женат, детей нет
Образование
Период обучения
Название учебного заведения, cпециальности
2009 - 2013
Киевский университет имени Бориса Гринченко, информационные технологии
Период обучения
Курсы
2013-2014
Английского языка
Период обучения
Стажировки и дополнительное обучение
2014
Обучение контекстной рекламе Google Adwords
Знание иностранных языков
Язык
Уровень владения
Английский
Базовые знания
Профессиональные навыки
Технические навыки
Краткое описание практического опыта
Операционные системы и виртуальные машины (опыт администрирования/использования)
Windows
уверенный пользователь
Unix/Linux
начальный уровень
Virtual Box, и т.д.
начальный уровень
Веб-технологии
CSS, HTML, Java Script
средний уровень знаний
CMS (Joomla)
два года веду сайт группы компаний
Другие
есть опыт создания, наполнения, поисковой оптимизации landing page, корпоративных сайтов
Опыт работы
Название организации (сфера деятельности)
Электромек Групп (розничная и оптовая продажа климатического оборудования)
Период работы
2013-2015
Должность
контент-менеджер
Обязанность
ведение и наполнение сайта группы компаний, модернизация и продвижение landing page по регионам
Дополнительная информация
Умею создавать небольшие сайты, landing page, а также продвигать их
Есть опыт работы с контекстной и баннерной рекламой
Есть успешный опыт работы с продвижением каналов YouTube
Знаю основы маркетинга
Есть опыт проведения маркетингового анализа, составления маркетингового плана для компании
Есть опыт работы с продвижением торговой марки с нуля