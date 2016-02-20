Матковский Александр Юрьевич

24 июня 1992 г.

Основная информация

Возраст

23

Контакты

Телефон

+ 38 063 97 922 66, + 38 099 91 071 59

E-mail

[email protected]

Адрес

г. Вышгород, ул. Киевская 4, кв. 10

Семейное положение

не женат, детей нет

Образование

Период обучения

Название учебного заведения, cпециальности

2009 - 2013

Киевский университет имени Бориса Гринченко, информационные технологии

Период обучения

Курсы

2013-2014

Английского языка

Период обучения

Стажировки и дополнительное обучение

2014

Обучение контекстной рекламе Google Adwords

Знание иностранных языков

Язык

Уровень владения

Английский

Базовые знания

Профессиональные навыки

Технические навыки

Краткое описание практического опыта

Операционные системы и виртуальные машины (опыт администрирования/использования)

Windows

уверенный пользователь

Unix/Linux

начальный уровень

Virtual Box, и т.д.

начальный уровень

Веб-технологии

CSS, HTML, Java Script

средний уровень знаний

CMS (Joomla)

два года веду сайт группы компаний

Другие

есть опыт создания, наполнения, поисковой оптимизации landing page, корпоративных сайтов

Опыт работы

Название организации (сфера деятельности)

Электромек Групп (розничная и оптовая продажа климатического оборудования)

Период работы

2013-2015

Должность

контент-менеджер

Обязанность

ведение и наполнение сайта группы компаний, модернизация и продвижение landing page по регионам

Дополнительная информация

Умею создавать небольшие сайты, landing page, а также продвигать их

Есть опыт работы с контекстной и баннерной рекламой

Есть успешный опыт работы с продвижением каналов YouTube

Знаю основы маркетинга

Есть опыт проведения маркетингового анализа, составления маркетингового плана для компании

Есть опыт работы с продвижением торговой марки с нуля