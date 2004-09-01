Теплый Михаил Валериевич
Специалист IT-технологий, полная занятость, неполная занятость, удаленная работа
Дата рождения:25 июня 1987 (25 лет)Город:ДнепропетровскГотов к переезду:Днепропетровск, Киев
Контактная информация
Опыт работы
Начальник IT отдела
с 12.2009 по наст. время (2 года 7 месяцев)
ООО"СЕТАБ СТАЛЬСЕРВИС" (продажа нержавейки)
обслуживание серверов: exim, АД, sqiud, sql 2005, nod32 server,
Администрирование 1С8 (программирование любительского уровня).
Поднятие: АД, DHCP, DNS, терминальный сервер, сервер 1С8.
Обеспечение бесперебойной работы офиса и удаленных представительств.
Видение отчетов, составление бюджета по IT, внедрение ServiceDesk.
Поиск и заключение договоров на поставку оборудование и предоставление услуг.
Системный администратор
с 12.2008 по 09.2009 (9 месяцев)
ООО "Трейд" (дистрибуция )
поддержка и сопровождение 1С, обеспечение работоспособности сети,
обеспечение безопасности и сохранности данных,
обеспечение антивирусной защиты,
закупка принтеров и ПК,
заправка картриджей и ремонт принтеров.
установка и обслуживание NOD32 SERVER,
Системный администратор
с 06.2008 по 12.2008 (6 месяцев)
ТДМ "Мегаполис" (торговля)
обслуживание комп. сетей и офисного оборудования.
Установка различного рода ПО и настройка.
Установка ПО на КПК и мелкий ремонт.
Обеспечение представительство связью и поиск более выгодных предложений.
Организация и проектировка точек доступа.
Устранение неполадок с КПК и ПК.
Обслуживание Server 2003/
Системный администратор
с 06.2005 по 04.2006 (10 месяцев)
«WINNER» (Компьютерный клуб)
Поддержка локальной сети
Установка и настройка ПО
системный администратор
с 09.2004 по 04.2005 (7 месяцев)
“AVODA” (______)
обеспечение беспрерывной работы офиса, установка и обслуживание NOD32 SERVER,
установка и сопровождение proxy.
Образование
Неоконченное высшее
с 09.2004 по 12.2007
ДНУ, РФФ; " копьютерные системы и сети", Днепропетровск.
Владение языками
английский — средний