Специалист IT-технологий

Теплый Михаил Валериевич

Специалист IT-технологий, полная занятость, неполная занятость, удаленная работа

Дата рождения:25 июня 1987 (25 лет)Город:ДнепропетровскГотов к переезду:Днепропетровск, Киев

Контактная информация

Опыт работы

Начальник IT отдела

с 12.2009 по наст. время (2 года 7 месяцев)

ООО"СЕТАБ СТАЛЬСЕРВИС" (продажа нержавейки)

обслуживание серверов: exim, АД, sqiud, sql 2005, nod32 server,

Администрирование 1С8 (программирование любительского уровня).

Поднятие: АД, DHCP, DNS, терминальный сервер, сервер 1С8.

Обеспечение бесперебойной работы офиса и удаленных представительств.

Видение отчетов, составление бюджета по IT, внедрение ServiceDesk.

Поиск и заключение договоров на поставку оборудование и предоставление услуг.

Системный администратор

с 12.2008 по 09.2009 (9 месяцев)

ООО "Трейд" (дистрибуция )

поддержка и сопровождение 1С, обеспечение работоспособности сети,

обеспечение безопасности и сохранности данных,

обеспечение антивирусной защиты,

закупка принтеров и ПК,

заправка картриджей и ремонт принтеров.

установка и обслуживание NOD32 SERVER,

Системный администратор

с 06.2008 по 12.2008 (6 месяцев)

ТДМ "Мегаполис" (торговля)

обслуживание комп. сетей и офисного оборудования.

Установка различного рода ПО и настройка.

Установка ПО на КПК и мелкий ремонт.

Обеспечение представительство связью и поиск более выгодных предложений.

Организация и проектировка точек доступа.

Устранение неполадок с КПК и ПК.

Обслуживание Server 2003/

Системный администратор

с 06.2005 по 04.2006 (10 месяцев)

«WINNER» (Компьютерный клуб)

Поддержка локальной сети

Установка и настройка ПО

системный администратор

с 09.2004 по 04.2005 (7 месяцев)

“AVODA” (______)

обеспечение беспрерывной работы офиса, установка и обслуживание NOD32 SERVER,

установка и сопровождение proxy.

Образование

Неоконченное высшее

с 09.2004 по 12.2007

ДНУ, РФФ; " копьютерные системы и сети", Днепропетровск.

Владение языками

английский — средний