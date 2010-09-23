Опытный исполнитель работ на двух языках

Виктория Витальевна

Преподаватель английского и немецкого языков Башкирского Государственного Педагогического Университета им М. Акмуллы

Выполняю рефераты, курсовые, дипломные работы по следующим дисциплинам:

Практика преподавания английского языка

Языкознание

История языка

Теоретическая грамматика английского языка

Теоретическая фонетика английского языка

Лексикология

Теория и методика обучения иностранным языкам

Теория и практика перевода

Лингвострановедение и страноведение

Зарубежная литература

Стандарты, программы и требования международных сертификационных экзаменов

Трудности перевода грамматических структур

Сравнительная типология русского и иностранных языков

История и культура Англии и США

Синхронный перевод

Основы письменного перевода

Аналитическое и редакторское чтение

Теория межкультурной коммуникации

История перевода

Международное право

Педагогическиетеории, системы и технологии

Культура речевого общения

Религоведение

Философия

Латинский язык и античная литература

Анатомия и физиология

Медицина и ОБЖ

История мировых цивилизаций

История отечества

Экспериментальная, коррекционная, педагогическая и возрастная психология

История науки и концепции современного естествознания

Этнология

Этика и эстетика

Экология

Экономика

Конфликтология

Биология

Социология

Теория физической культуры и другие гуманитарные предметы

О себе дополнительно сообщаю следующее:

Опыт написания письменных работ (рефераты, контрольные, переводы, курсовые, дипломные, диссертации, отчеты, отзывы, презентации, авторефераты, рецензии) для студентов, обучающихся в России и за границей – более 5 лет

Выполняю работы как на русском, так и на английском языках

Имею внушительную базу готовых работ и достаточное количество материала в цифровом виде

Готова работать по системе Яндекс-деньги, через перевод на банковскую карту, Блиц-Переводом СБ

Явлюсь свободным пользователем ПК, имею постоянный доступ к Интернету

Должный уровень качества работы и своевременное исполнение гарантированы