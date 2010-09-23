Виктория Витальевна
Преподаватель английского и немецкого языков Башкирского Государственного Педагогического Университета им М. Акмуллы
Выполняю рефераты, курсовые, дипломные работы по следующим дисциплинам:
Практика преподавания английского языка
Языкознание
История языка
Теоретическая грамматика английского языка
Теоретическая фонетика английского языка
Лексикология
Теория и методика обучения иностранным языкам
Теория и практика перевода
Лингвострановедение и страноведение
Зарубежная литература
Стандарты, программы и требования международных сертификационных экзаменов
Трудности перевода грамматических структур
Сравнительная типология русского и иностранных языков
История и культура Англии и США
Синхронный перевод
Основы письменного перевода
Аналитическое и редакторское чтение
Теория межкультурной коммуникации
История перевода
Международное право
Педагогическиетеории, системы и технологии
Культура речевого общения
Религоведение
Философия
Латинский язык и античная литература
Анатомия и физиология
Медицина и ОБЖ
История мировых цивилизаций
История отечества
Экспериментальная, коррекционная, педагогическая и возрастная психология
История науки и концепции современного естествознания
Этнология
Этика и эстетика
Экология
Экономика
Конфликтология
Биология
Социология
Теория физической культуры и другие гуманитарные предметы
О себе дополнительно сообщаю следующее:
Опыт написания письменных работ (рефераты, контрольные, переводы, курсовые, дипломные, диссертации, отчеты, отзывы, презентации, авторефераты, рецензии) для студентов, обучающихся в России и за границей – более 5 лет
Выполняю работы как на русском, так и на английском языках
Имею внушительную базу готовых работ и достаточное количество материала в цифровом виде
Готова работать по системе Яндекс-деньги, через перевод на банковскую карту, Блиц-Переводом СБ
Явлюсь свободным пользователем ПК, имею постоянный доступ к Интернету
Должный уровень качества работы и своевременное исполнение гарантированы