АРХИТЕКТУРА / УРБАНИСТИКА / ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ / WEB-ДИЗАЙН / ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН >>>

ОБРАЗОВАНИЕ>

2005-2012 - МАРХИ [Специалист - Архитектор]

ОПЫТ РАБОТЫ>

- 2012-2014 - "TROY" [Архитектор]

- 2014-2016 - ОАО "Моспроект" [Архитектор>Ведущий Архитектор>Главный Специалист]

- 2016 >... - АБ "Рождественка" [Ведущий Архитектор]

- 2015 >... - МАРХИ [Преподаватель]

- 2018 >... - РЕ-ШКОЛА [тьютор / ведение сайта http://re-school.ru/ ]

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ>

- ArchiCAD

- AutoCAD

- SketchUP

- Lay-OUT

- Lumion

- AdobePhotoshop

- Adobe Indesign

- Adobe Illustrator

- Adobe Muse

- Adobe Portpholio

- Tilda Publishing

НАВЫКИ МАКЕТЧИКА>

-Макет/бумага

-Макет/картон

-Макет/бальза

-Макет/пенопласт

-Макет/оргстекло

-Макет/алебастр

ТВОРЧЕСКИЕ НАВЫКИ:

-рисунок

-живопись

-скульптура

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА>

-трудоспособность

-исполнительность

-коммуникабельность

-восприимчивость к объективной критике

Я люблю процесс работы, НО работаю "на результат".