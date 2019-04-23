ОБРАЗОВАНИЕ>
2005-2012 - МАРХИ [Специалист - Архитектор]
ОПЫТ РАБОТЫ>
- 2012-2014 - "TROY" [Архитектор]
- 2014-2016 - ОАО "Моспроект" [Архитектор>Ведущий Архитектор>Главный Специалист]
- 2016 >... - АБ "Рождественка" [Ведущий Архитектор]
- 2015 >... - МАРХИ [Преподаватель]
- 2018 >... - РЕ-ШКОЛА [тьютор / ведение сайта http://re-school.ru/ ]
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ>
- ArchiCAD
- AutoCAD
- SketchUP
- Lay-OUT
- Lumion
- AdobePhotoshop
- Adobe Indesign
- Adobe Illustrator
- Adobe Muse
- Adobe Portpholio
- Tilda Publishing
НАВЫКИ МАКЕТЧИКА>
-Макет/бумага
-Макет/картон
-Макет/бальза
-Макет/пенопласт
-Макет/оргстекло
-Макет/алебастр
ТВОРЧЕСКИЕ НАВЫКИ:
-рисунок
-живопись
-скульптура
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА>
-трудоспособность
-исполнительность
-коммуникабельность
-восприимчивость к объективной критике
Я люблю процесс работы, НО работаю "на результат".