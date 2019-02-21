tera100578irma

Ирина tera100578irma

 
45 летУкраина/Симферополь
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Копирайт и рерайт на разнообразные темы!
Отзывы заказчиков
mrsteon
Руслан 
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
$2
10 баллов
5 лет назад
Написание двух текстов по промышленному оборудованию
Это второй заказ на написание текстов у Ирины. Нареканий нет. Все выполнено в срок, ТЗ соблюдено. Будем работать дальше!)
Не первый раз работаю с Русланом. Только положительные эмоции и удовольствие от плодотворного сотрудничества!
Ответный отзыв
mrsteon
Руслан 
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
$5
10 баллов
5 лет назад
5 текстов о металлоконструкциях
Понравилось то, что Ирина выполняет поручаемую работу с соблюдением технического задания. Замечаний и исправлений не было. Работа выполнена в срок. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество!
Отличный заказчик! Приятный в общении, ставит конкретные задачи, быстро отвечает на вопросы. Соблюдает договоренности об оплате. Рекомендую!
Ответный отзыв