terabass

Дмитрий terabass

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Продвижение и оптимизация сайтов.

Занимаюсь продвижением сайтов в поисковых системах около 2х лет

Отзывы фрилансеров
Rubik91
29 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта
Все прошло отлично, быстрая оплата, четкое постановление задачи. Рекомендую!
Отличный дизайнер. Рисует мне уже не первый раз и каждый диз на высоте.
Ответный отзыв