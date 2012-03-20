ТЗ в прикрепленном файле. От вас хотелось бы видеть срок и цену за доработки.
- $1000Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $5000
Есть заказ на ИМ соответственно надо разрабатывать с 0 под ключ. + доработки существующих сайтов. Ищу человека с постоянным онлайном для взаимовыгодного постоянного сотрудничества. Нужен человек который может сделать сайт любой ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Строительство загородных домов. Все на вкус дизайнера.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется человек на поддержку сайтов на Амиро и создание новых движок без разницы на каком умеете... Основной проект http://sport-pokupki.ru В прикрепленнов файле ТЗ на первоначальную работу... От вас жду оценки ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Знание движка Амиро. Нужно постоянно доробатывать сайт http://sport-pokupki.ru (основной) плюс http://uptk3.ru и еще пару сайтов. Умение рисовать всякие банерочки будет огромным плюсом.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=37808&pr_code=TI45B9VFmwR5t1jM8ExcTO6YE031w9 вот этот шаблон надо натянуть на CMS Amiro!!HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Дизайн для интернет магазина косметики в основном для волос.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт12 лет назад