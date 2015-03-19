web seo

Опыт работы 1 год.

Используемые технологии:

- HTML, CSS;

- Javascript, Jquery;

Услуги:

- создание сайтов «под ключ» на CMS Wordpress.

- вёрстка;

- полное создание сайта по тематики если вы не знает как должен выглядит будущий проект.

- различные варианты дизайна на выбор

- сроки от 1 до 2 недель

Гарантия, поддержка, консультации, а также дальнейшая модернизация проектов по мере необходимости.

Основными этапами при продвижении уже существующего проекта, выделю следующие:

1. Аналитика

2. Составление концепции семантического ядра

3. Внутренняя оптимизация сайта

4. Внешняя подготовка сайта к продвижению

5. Продвижение

1. Аналитика

1. Анализ сайта на содержание ошибок в коде.

2. Проверка скорости загрузки сайта (использую для этого google > pagespeed)

3. Анализ контента на уникальность и дубли

4. Анализ тегов на уникальность и дубли

5. Поиск пустых страниц

6. Анализ инструкций robots.txt

7. Анализ sitemap

8. Анализ на внешние и внутренние ссылки

9. Анализ траста сайта

10. Внутренняя перелинковка

11. Анализ конкурентов

2. Составление концепции семантического ядра

1. Определение цели проекта

2. Подготовка семантического ядра

разделяю ядро на несколько видов

- СЯ для главной страницы

- СЯ для разделов

- СЯ для подразделов

- СЯ для товарных позиций

- СЯ для информационных страниц (новости, учебные материалы и тд.)

3. Проработка семантического ядра с учетом следующих видов трафика:

- Продажный ( всё что связано с продажами)

- Информационный (новости)

- Аналитический (Обзоры продаж, стоимости услуг и прочее что связано с конкуренцией в данной области)

- Научный ( техническая документация, нормативы, акты и прочее)

4. Фильтр семантического ядра

5. Очистка семантического ядра

6. Выявление конкуренции

7. Составление плана написания статей

8. Составление плана внутренней перелинковки

3. Внутренняя оптимизация сайта

Я считаю, что грамотно написанная CMS и удобная в использовании, удобный хостинг и необходимые инструменты - это ключ к правильной и эффективной работе.

- Переход на новый хостинг (в случае необходимости)

- Обновление CMS (в случае необходимости)

- Настройка CMS под собственные нужды

- Настройка sitemap

- Настройка robot.txt

- Оптимизация главной страницы, разделов, подразделов (usability)

- Оптимизация текстов

- Оптимизация кода

- Оптимизация тегов

- Оптимизация рисунков

- Подключение RSS

4. Внешняя подготовка сайта к продвижению

1. Подключение сайта к системам Webmaster Яndex, Google, Mail, Bing

2. Подключение к системам статистики (аналитики) к тем же гигантам ПС

3. Подключение к всевозможным RSS трансляторам, вашего сайта ( вы даёте новости)

4. Добавление в ПС Яndex, Google к справочникам

5. Создание групп в соц. сетях, развитие групп, блогов и др.

6. Подача заявок в каталоги Яндекс, Dmoz

7. Подключение к рейтинговым каталогам Mail, Rambler и др.

5. Продвижение

Собственно и само продвижение

1. Подбор продвигаемых страниц

2. Подбор ключей из СЯ

3. Подбор площадок, через которые вы планируете продвижение

4. Составление анкорных и безанкорных списков

5. SMM (social media marketing)

6. SPA

7. Закупка ссылок

8. Обмен ссылками