Опыт работы 1 год.
Используемые технологии:
- HTML, CSS;
- Javascript, Jquery;
Услуги:
- создание сайтов «под ключ» на CMS Wordpress.
- вёрстка;
- полное создание сайта по тематики если вы не знает как должен выглядит будущий проект.
- различные варианты дизайна на выбор
- сроки от 1 до 2 недель
Гарантия, поддержка, консультации, а также дальнейшая модернизация проектов по мере необходимости.
Основными этапами при продвижении уже существующего проекта, выделю следующие:
1. Аналитика
2. Составление концепции семантического ядра
3. Внутренняя оптимизация сайта
4. Внешняя подготовка сайта к продвижению
5. Продвижение
1. Аналитика
1. Анализ сайта на содержание ошибок в коде.
2. Проверка скорости загрузки сайта (использую для этого google > pagespeed)
3. Анализ контента на уникальность и дубли
4. Анализ тегов на уникальность и дубли
5. Поиск пустых страниц
6. Анализ инструкций robots.txt
7. Анализ sitemap
8. Анализ на внешние и внутренние ссылки
9. Анализ траста сайта
10. Внутренняя перелинковка
11. Анализ конкурентов
2. Составление концепции семантического ядра
1. Определение цели проекта
2. Подготовка семантического ядра
разделяю ядро на несколько видов
- СЯ для главной страницы
- СЯ для разделов
- СЯ для подразделов
- СЯ для товарных позиций
- СЯ для информационных страниц (новости, учебные материалы и тд.)
3. Проработка семантического ядра с учетом следующих видов трафика:
- Продажный ( всё что связано с продажами)
- Информационный (новости)
- Аналитический (Обзоры продаж, стоимости услуг и прочее что связано с конкуренцией в данной области)
- Научный ( техническая документация, нормативы, акты и прочее)
4. Фильтр семантического ядра
5. Очистка семантического ядра
6. Выявление конкуренции
7. Составление плана написания статей
8. Составление плана внутренней перелинковки
3. Внутренняя оптимизация сайта
Я считаю, что грамотно написанная CMS и удобная в использовании, удобный хостинг и необходимые инструменты - это ключ к правильной и эффективной работе.
- Переход на новый хостинг (в случае необходимости)
- Обновление CMS (в случае необходимости)
- Настройка CMS под собственные нужды
- Настройка sitemap
- Настройка robot.txt
- Оптимизация главной страницы, разделов, подразделов (usability)
- Оптимизация текстов
- Оптимизация кода
- Оптимизация тегов
- Оптимизация рисунков
- Подключение RSS
4. Внешняя подготовка сайта к продвижению
1. Подключение сайта к системам Webmaster Яndex, Google, Mail, Bing
2. Подключение к системам статистики (аналитики) к тем же гигантам ПС
3. Подключение к всевозможным RSS трансляторам, вашего сайта ( вы даёте новости)
4. Добавление в ПС Яndex, Google к справочникам
5. Создание групп в соц. сетях, развитие групп, блогов и др.
6. Подача заявок в каталоги Яндекс, Dmoz
7. Подключение к рейтинговым каталогам Mail, Rambler и др.
5. Продвижение
Собственно и само продвижение
1. Подбор продвигаемых страниц
2. Подбор ключей из СЯ
3. Подбор площадок, через которые вы планируете продвижение
4. Составление анкорных и безанкорных списков
5. SMM (social media marketing)
6. SPA
7. Закупка ссылок
8. Обмен ссылками