Разработка сайтов, маркетинговые услуги

Предлагаем полный комплекс услуг :

- разработка сайта ( c 2001 года): дизайн, логотип, фирменный стиль, верстка, программирование, система управления сайтом n1cms, наполнение информацией.

- маркетинговые услуги: анализ продвижения, аудит сайта, поисковая оптимизация, поисковое продвижение, комплексное продвижение, скрытый маркетинг.

- контекстная реклама

- копирайтинг ( написание текстов )

- техническая поддержка сайта : обеспечение бесперебойной работы сайта и всех его сервисов. Для этой цели ведется постоянный мониторинг и, в случае обнаружения проблем с оборудованием или в сети, принимаются оперативные меры по устранению возникших неполадок.

- сопровождение сайта : публикация на сайте новостей и статей, добавление товаров и редактирование цен, управление размещением сайта в Яндекс Маркете и Директе, а также на других торговых площадках и в системах контекстной рекламы, создание рекламных материалов для сайта и полиграфических материалов, ведение корпоративной рассылки.