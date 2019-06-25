tereshkov1989

CG-artist

Занимаюсь Digital Art. Создаю постеры, обои, концепции, персонажи, объекты. Работаю в Photoshop.

Что необходимо для заказа:

1. Написать что именно вы желаете увидеть. (как можно более детально описать ваше видение рисунка).

2. Описать суть заказа, рассказать идею, возможно прислать примеры или фотографии (от чего мне стоило бы отталкиваться).

3. Проявить немного терпения и получить заказ.

Вы получите 1 рисунок в png. и jpg. формате. Размер рисунка до 50 см.