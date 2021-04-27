terezachok3194

готова приступить к работе

Здравствуйте.Меня зовут Тереза.Мне 26 лет.На данный момент я работаю в мэрии города Капан ведущим

специалистом в отделе культуры науки и образования.Занимаюсь организацией и координацией культурно-массовых мероприятий.Моя работа-это каждодневное общение с людьми разного профиля и именно поэтому я хочу открыть в себе новые способности и проверить себя в разных сферах.Я работала в учебном центре

репетитором русского языка и еще год в компании грузоперевозок менеджером по

работе с клиентами.Также у меня опыт активной волонтерской деятельности.Я

участница всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи и представительница

Р.Армения в студенческой весне БРИКС и ШОС в Р.Башкирия.