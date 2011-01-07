Ремонт компьютеров на дому и в офисе, модернизация компьютеров.

Компьютерный сервис оказывает качественные услуги по ремонту компьютеров и ноутбуков. Мы производим: установку и настройку операционных систем, программного обеспечения, апгрейд компьютера, отчистку ПК от вирусов. Мы предлагаем услуги по подключению и настройки Интернет, проектирование, прокладку, монтаж проводных и Wi-Fi сетей. Также мы проводим индивидуальное обучение, осуществляем профилактические работы, подключаем различные периферийные устройства, восстанавливаем данные с разных носителей. На все работы предоставляется увеличенная гарантия. К вашим услугам бесплатный выезд сервис-инженера в течении 1-2 часов. Для организаций мы предлагаем услуги по абонентскому обслуживанию компьютерной техники.