О себе:

- Опыт работы в seo 3 года(опыт продвижения 3 года).

- Знание основ работы поисковиков.

- Знание актуальных на сегодня методов продвижения (под каждый из 3-х основых посиковиков:Google, Rambler, Яндекс в отдельности).

Предоставляю следующие виды услуг:

SEO-ОПТИМИЗАЦИЯ (Внутренняя.)

- Анализ и составление семантического ядра сайта.

- Выбор основых ключевых слов для продвижения.

- Оптимизация тесктов сайта под конкретные запросы.

SEO-ОПТИМИЗАЦИЯ (Ссылочная.)

- Анализ конкурентности продвигаемых запросов, и оценка стоимости продвижения в Топ10 поисковиков по данному запросу (Для разных поисковиков цены значительно различаются).

- Проведение комплекса мероприятий по выведению в Топ по выбранным ключевым словам.

- Ведение проектов с предоставлением полной отчетности по деньгам.

- Регистрация сайта в поисковых системах и каталогах (собственная база), а так же возможность проведения регистрации в каталогах у сторонних фирм.

Дополнительные услуги:

КОПИРАЙТ:

- Написание статей, обзоров.

- Написание статей для сайта.

- Редактирование (коррекция под поисковики) текстов.

СОЗДАНИЕ САЙТОВ:

- Имеется успешный опыт создания сайтов на CMS.

- Разработка уникального логотипа и дизайна к сайтам на CMS.

- Услуги размещения вашего сайта на хостинге(включая покупку домена) и запуск сайта в рабочий режим.

Гарантии заказчику:

1. Отчеты во время исполнения работы.

2. Предоставление полной информации о способах и методах работы.

3. Наличие постоянной связи (icq, e-mail).

4. Заинтересован, прежде всего финансово, в качественном выполнении работы.

5. Большой опыт продвижения и выведения в Топ 10.