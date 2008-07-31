О себе:
- Опыт работы в seo 3 года(опыт продвижения 3 года).
- Знание основ работы поисковиков.
- Знание актуальных на сегодня методов продвижения (под каждый из 3-х основых посиковиков:Google, Rambler, Яндекс в отдельности).
Предоставляю следующие виды услуг:
SEO-ОПТИМИЗАЦИЯ (Внутренняя.)
- Анализ и составление семантического ядра сайта.
- Выбор основых ключевых слов для продвижения.
- Оптимизация тесктов сайта под конкретные запросы.
SEO-ОПТИМИЗАЦИЯ (Ссылочная.)
- Анализ конкурентности продвигаемых запросов, и оценка стоимости продвижения в Топ10 поисковиков по данному запросу (Для разных поисковиков цены значительно различаются).
- Проведение комплекса мероприятий по выведению в Топ по выбранным ключевым словам.
- Ведение проектов с предоставлением полной отчетности по деньгам.
- Регистрация сайта в поисковых системах и каталогах (собственная база), а так же возможность проведения регистрации в каталогах у сторонних фирм.
Дополнительные услуги:
КОПИРАЙТ:
- Написание статей, обзоров.
- Написание статей для сайта.
- Редактирование (коррекция под поисковики) текстов.
СОЗДАНИЕ САЙТОВ:
- Имеется успешный опыт создания сайтов на CMS.
- Разработка уникального логотипа и дизайна к сайтам на CMS.
- Услуги размещения вашего сайта на хостинге(включая покупку домена) и запуск сайта в рабочий режим.
Гарантии заказчику:
1. Отчеты во время исполнения работы.
2. Предоставление полной информации о способах и методах работы.
3. Наличие постоянной связи (icq, e-mail).
4. Заинтересован, прежде всего финансово, в качественном выполнении работы.
5. Большой опыт продвижения и выведения в Топ 10.
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