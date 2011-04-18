Освіта:

2003 – 2008рр. - ЧНУ, ф-т Комп’ютерних наук, спец. “Комп’ютерні системи та мережі”, спеціалізація «захист інформації в банківських системах», кваліфікація - спеціаліст, середній бал 4,5.

2005 – 2007рр. - ЧНУ , кафедра військової підготовки, офіцер запасу.

2006 - 2008рр. - локальна академія Cisco при ЧНУ ім. Ю. Федьковича.

Сертифікати:

2008 р. - CCNA

2010 р. - LPIC-1

2010 р. - NCLA

Досвід роботи:

квітень 2008 -січень 2010 — системний адміністратор ТРЦ «Екватор», «Велика кишеня», боулінг клуб «Турбіна».

вересень 2009- дотепер — системний адміністратор ТзОВ «Боянівка», ТРК «Панорама».

Проекти:

Я брав участь у відкритті торгівельно-розважального комплексу “Панорама”:

планування мережі та налаштування мережевого обладнанням

встановлення та налаштування торгового обладнання

встановлення та налаштування серверів

Навички:

Про Linux: Я працюю з усіма основними дистрибутивами OS GNU/Linux, такими як SUSE (open and enterprise ), Debian, Ubuntu, CentOS, але мій основний дистрибутив — це SUSE.

Налаштування комп'ютерної мережі підприємства з нуля та підтримка її працездатності : налаштування та адміністрування маршрутизатора Cisco 2811, комутатора 3-го рівня Cisco Catalyst® 3560, комутаторів 2-го рівня Cisco Catalyst® 2960.

Настройка маршрутизатора на базі ОС GNU/Linux (iptables, iproute2).

Налаштовування додаткових адміністративних функцій і списків управління доступом (Access Lists) на маршрутизаторі.

Опис, налаштування та адміністрування VLANs по протоколу dot802.1q на Cisco комутаторах., OC Linux, HP ProCurve.

Network Address Translation (NAT), Port Address Translation(PAT), їх налаштування, використання й адміністрування на мережі.

Налаштування, перевірка й усунення несправностей DHCP.

Впровадження системи дистанційного доступу (Openvpn).

Встановлення, налаштування системи віртуалізації (XEN, LVM, VLAN).

Встановлення, налаштування та підтримка роботи DNS серверів (BIND). Я є технічним контактом домену boyanivka.cv.ua (див. whois);

Встановлення, налаштування, підтримка роботи сервера баз даних (Postgresql, Mysql).

Встановлення, налаштування, підтримка роботи проксі сервера (SQUID, SAMS).

Впровадження поштової системи (встановлення, налаштування поштового сервера (Exim, Dovecot).

Встановлення, налаштування, підтримка роботи системи моніторингу (Nagios, MRTG , Cacti);

Робота з програми дистанційного управління: ssh, radmin, vnc, telnet.

Написання скриптів для автоматизації робочих процесів на bash, tcl.

Встановлення, налаштування, адміністрування ОС MS WS 2003 R2, Terminal server, firebird

Встановлення, налаштування офісного програмного забезпечення: MS Windows XP, MS Office 2003, OpenOffice, MS Outlook, Thunderbird, The Bat, SAP clients, Citrix clients, McAfee, Symantec

Підтримка працездатності касового та офісного обладнання, СКД, СКУ, системи відеоспостереження (установка, настройка відео серверів, налаштування камер відеоспостереження і т. п.)

Робота з обладнанням HP BladeSystem (c7000 Enclosure, BL 460 G6, BL 260 G5), DL 160 G5 та DL 180 G5

Мова:

українська та російська мови — вільно володію;

англійська мова : читання - добре, розмовна - серед. рівень, письмо — серед. рівень.