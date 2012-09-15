term8421

Дмитрий Голубев term8421

 
39 летУкраина/Симферополь
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Дизайн

Стаж практической работы 11 лет.

Нет ничего не возможного!)

Портфолио
Показать больше работ
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
#1372
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $30
от 3 дней
#1684
Дизайн продукции
нет отзывов
от $100
#1808
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
#4629