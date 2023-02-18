termometr13377

Приветствую! Я веб-программист с двухлетним опытом, особенно хорошо разбираюсь в базах данных. Я знаю OpenCart и WordPress, так же как и владею русским языком. И если говорить о фреймворках, то я знаю такие как React, Angular, Vue.js и т.д. Для меня фреймворки – это как игрушки для взрослых. Кроме того, я прекрасно владею HTML, CSS и JavaScript."



А вот и небольшая шутка на подобие: Знаете почему веб-программисты любят зеленый цвет? Потому что это цвет успеха в консоли браузера!