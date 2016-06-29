ternavskiipavel

Павел Тернавский ternavskiipavel

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Редактирование изображений, ретушь фотографий, ретуширование.

Цветокоррекция, коррекция дефектов, подготовка к публикации, решение творческих задач.

Список услуг:

Устранение дефектов изображения:

  • шум (случайные погрешности цвета в каждой точке изображения)
  • недостаточная или избыточная яркость
  • недостаточная или избыточная контрастность  (вуаль или избыточный динамический диапазон изображения)
  • неправильный цветовой тон
  • нерезкость
  • пыль, царапины, «битые пиксели»
  • устранение дисторсии и виньетирования объектива
Виды ретуши: Портретная ретушь включает в себя:

  • ретушь кожи — устранение дефектов (прыщи, царапины, шрамы, синяки, сужение пор, удаление веснушек или уменьшение их количества,

    разглаживание морщин);

  • обработку глаз (придание им большей выразительности), отбеливание зубов;
  • замена цвета волос, глаз, а также пластика: коррекция недостатков фигуры.

Структурное редактирование изображений
  • кадрирование
  • создание панорам
  • устранение ненужных деталей изображения, изменение композиции
  • фотомонтаж — создание из частей нескольких изображений нового изображения
  • дорисовка, включение в изображение технических чертежей, надписей, символов, указателей и пр.
  • применение спецэффектов, фильтров, теней, фонов, текстур, подсветки