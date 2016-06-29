ternavskiipavel

Редактирование изображений, ретушь фотографий, ретуширование.
Цветокоррекция, коррекция дефектов, подготовка к публикации, решение творческих задач.
Список услуг:
Устранение дефектов изображения:
- шум (случайные погрешности цвета в каждой точке изображения)
- недостаточная или избыточная яркость
- недостаточная или избыточная контрастность (вуаль или избыточный динамический диапазон изображения)
- неправильный цветовой тон
- нерезкость
- пыль, царапины, «битые пиксели»
- устранение дисторсии и виньетирования объектива
- ретушь кожи — устранение дефектов (прыщи, царапины, шрамы, синяки, сужение пор, удаление веснушек или уменьшение их количества,
разглаживание морщин);
- обработку глаз (придание им большей выразительности), отбеливание зубов;
- замена цвета волос, глаз, а также пластика: коррекция недостатков фигуры.
- кадрирование
- создание панорам
- устранение ненужных деталей изображения, изменение композиции
- фотомонтаж — создание из частей нескольких изображений нового изображения
- дорисовка, включение в изображение технических чертежей, надписей, символов, указателей и пр.
- применение спецэффектов, фильтров, теней, фонов, текстур, подсветки