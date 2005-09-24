Writer
EXPERIENCE
SECRETARY OF LOCAL ORGANIZATION "ZE. Youth / April-July 2021
• bookkeeping
• keeping documentation
AUTHOR OF TEXT QUESTS January 2023 to present
. writing quests
EDUCATION AND COURSES
LOCAL LYCEUM Full secondary education
• I receive a certificate of graduation.
ALL-UKRAINIAN CHILDREN'S LITERATURE CONTEST "CREATIVE VACATION 2019" Won first place
• topic: a philosopher lives in each of us
ABOUT ME
I am a 17-year-old girl from Ukraine who has been creative all her life. I know for sure that this is my business, which I am great at
perform
SKILLS
- speed
- literacy
- responsibility
CONTACTS
Email: [email protected]
Telegram: @ternjoo
Письменниця
ДОСВІД РОБОТИ
СЕКРЕТАР МІСЦЕВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЗЕ. Молодіжка" | квітень - липень 2021
• ведення бухгалтерського обліку
• ведення документації
АВТОР ТЕКСТОВИХ КВЕСТІВ Січень 2023 - дотепер
• написання квестів
ОСВІТА Й КУРСИ
МІСЦЕВИЙ ЛІЦЕЙ Повна середня освіта
• отримую атестат про закінчення навчання.
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС «ТВОРЧІ КАНІКУЛИ - 2019» Зайняте перше місце
• тема : у кожному з нас живе філософ
ПРО МЕНЕ
Я — 17-річна дівчина з України, яка усе життя займається творчістю. Я точно знаю, що це є моєю справою, яку я чудово виконую.
НАВИЧКИ
- швидкість
- грамотність
- відповідальність
КОНТАКТНІ ДАНІ
Електронна пошта: [email protected]
Телеграм: @ternjoo