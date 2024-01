Копірайтер

Writer

EXPERIENCE

SECRETARY OF LOCAL ORGANIZATION "ZE. Youth / April-July 2021

• bookkeeping

• keeping documentation

AUTHOR OF TEXT QUESTS January 2023 to present

. writing quests

EDUCATION AND COURSES

LOCAL LYCEUM Full secondary education

• I receive a certificate of graduation.

ALL-UKRAINIAN CHILDREN'S LITERATURE CONTEST "CREATIVE VACATION 2019" Won first place

• topic: a philosopher lives in each of us

ABOUT ME

I am a 17-year-old girl from Ukraine who has been creative all her life. I know for sure that this is my business, which I am great at

perform

SKILLS

- speed

- literacy

- responsibility

CONTACTS

Email: [email protected]

Telegram: @ternjoo

