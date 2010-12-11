Огневая Екатерина Константиновна
Год рождения: 1973
Место проживания: г.Терновка, Днепропетровская обл., ул. Победа, д.15-А, кв. 25
Телефон: тел. моб.: 0502829296
E-mail: [email protected]
Минимальный уровень заработной платы: 600$
Цель: получение должности ведущего специалиста
Образование:
1991-1994 гг. – Донецкий заочный горный техникум по специальности «Бухгалтерский учет и аудит хозяйственной деятельности в угольной промышленности»;
1998-2003гг. – Бердянский институт предпринимательства (БИП) по специальности «Экономика предприятия».
Опыт профессиональной и трудовой деятельности:
1990г. – шахта имени Героев космоса ПО «Павлоградуголь»- горнорабочая поверхности
1993г. - шахта имени Героев космоса ПО «Павлоградуголь»– оператор АСУТП
Основные обязанности:
• отметка рабочих всех смен;
• сверка рапортов по участкам;
• набор табелей учета всех участков для заработной платы;
• печать талонов.
1995г. – шахта имени Героев космоса ПО «Павлоградуголь»– инженер коммерческого отдела
Основные обязанности:
• оформление документов дня;
• работа с юридическими лицами;
• ведение ведомости на уголь;
• оформление договоров с юридическими лицами.
2002г. - шахта имени Героев космоса ПО «Павлоградуголь»– оператор ЭВМ на материальном складе
Основные обязанности:
• занесение прихода и расхода материальных ценностей;
• выписка ведомостей по участкам;
• выдача ТМЦ и спецодежды на участки.
2002 г. - шахта имени Героев космоса ПО «Павлоградуголь» – бухгалтер по повторному использованию
Основные обязанности:
• контроль материалов повторного использования в шахте и на поверхности;
• выписка материалов повторного использования участкам;
• ведение ведомости учета материалов повторного использования.
2003г. – шахта «Самарская» ПО «Павлоградуголь» - экономист отдела маркетинга
Основные обязанности:
• составление хозяйственных договоров;
• ведение отчетности по исполнению договоров;
• работа с юридическими лицами;
• заключение договоров с физическими лицами;
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Другие навыки и знания:
• п.к. на уровне опытного пользователя (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet)
• опыт работы с программным обеспечением банков
• русский, украинский – свободно; английский – со словарём.
• порядок и сроки составления отчетности
Личностные качества:
организаторские способности, умение быстро ориентироваться в сложившейся ситуации и самостоятельно принимать решения, умение общаться с людьми и находить общий язык, быстрая обучаемость, инициативность, ответственность, целеустремленность, активность.