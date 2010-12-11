Огневая Екатерина Константиновна

Год рождения: 1973

Место проживания: г.Терновка, Днепропетровская обл., ул. Победа, д.15-А, кв. 25

Телефон: тел. моб.: 0502829296

E-mail: [email protected]

Минимальный уровень заработной платы: 600$

Цель: получение должности ведущего специалиста

Образование:

1991-1994 гг. – Донецкий заочный горный техникум по специальности «Бухгалтерский учет и аудит хозяйственной деятельности в угольной промышленности»;

1998-2003гг. – Бердянский институт предпринимательства (БИП) по специальности «Экономика предприятия».

Опыт профессиональной и трудовой деятельности:

1990г. – шахта имени Героев космоса ПО «Павлоградуголь»- горнорабочая поверхности

1993г. - шахта имени Героев космоса ПО «Павлоградуголь»– оператор АСУТП

Основные обязанности:

• отметка рабочих всех смен;

• сверка рапортов по участкам;

• набор табелей учета всех участков для заработной платы;

• печать талонов.

1995г. – шахта имени Героев космоса ПО «Павлоградуголь»– инженер коммерческого отдела

Основные обязанности:

• оформление документов дня;

• работа с юридическими лицами;

• ведение ведомости на уголь;

• оформление договоров с юридическими лицами.

2002г. - шахта имени Героев космоса ПО «Павлоградуголь»– оператор ЭВМ на материальном складе

Основные обязанности:

• занесение прихода и расхода материальных ценностей;

• выписка ведомостей по участкам;

• выдача ТМЦ и спецодежды на участки.

2002 г. - шахта имени Героев космоса ПО «Павлоградуголь» – бухгалтер по повторному использованию

Основные обязанности:

• контроль материалов повторного использования в шахте и на поверхности;

• выписка материалов повторного использования участкам;

• ведение ведомости учета материалов повторного использования.

2003г. – шахта «Самарская» ПО «Павлоградуголь» - экономист отдела маркетинга

Основные обязанности:

• составление хозяйственных договоров;

• ведение отчетности по исполнению договоров;

• работа с юридическими лицами;

• заключение договоров с физическими лицами;

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Другие навыки и знания:

• п.к. на уровне опытного пользователя (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet)

• опыт работы с программным обеспечением банков

• русский, украинский – свободно; английский – со словарём.

• порядок и сроки составления отчетности

Личностные качества:

организаторские способности, умение быстро ориентироваться в сложившейся ситуации и самостоятельно принимать решения, умение общаться с людьми и находить общий язык, быстрая обучаемость, инициативность, ответственность, целеустремленность, активность.