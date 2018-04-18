Создание логотипов! Давайте вместе Ваши представления сделаем реальностью!
Привет, у меня нет рейтинга, поэтому хочу представиться.
Я новичок и у меня нет большого опыта в разработке логотипов. Но у меня нестандартный подход к самым стандартным вещам.
Я креативна и умна, вижу прекрасное во всем, что нас окружает, умею слушать, слышать и понимать. Моего позитива хватит и мне и Вам.
Одна из моих любимых фраз: «Если не готов рискнуть ради чего-то необычного, то придется довольствоваться обычным».
Предлагаю Вам рискнуть!!!
И помните, что новенький не значит худший!