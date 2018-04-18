terpenie

Светлана Зайцева terpenie

 
50 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Создание логотипов! Давайте вместе Ваши представления сделаем реальностью!

Привет, у меня нет рейтинга, поэтому хочу представиться. 

Я новичок и у меня нет большого опыта в разработке логотипов. Но у меня нестандартный подход к самым стандартным вещам. 

Я креативна и умна, вижу прекрасное во всем, что нас окружает, умею слушать, слышать и понимать. Моего позитива хватит и мне и Вам.

Одна из моих любимых фраз: «Если не готов рискнуть ради чего-то необычного, то придется довольствоваться обычным». 

Предлагаю Вам рискнуть!!!

И помните, что новенький не значит худший!