tershak343

SMM, Маркетолог, Таргетолог

Опыт работы

Руководитель интернет магазина (интернет - маркетолог)

В мои обязанности входит: составление бюджета интернет магазина, ведение интернет магазина, разработка рекламной стратегии, отбор контента, составление ТЗ для программиста и SMM специалиста, работа с номенклатурой 1С. Под моим руководством работает 5 человек. Работа с Google ads, facebook ads. Анализ рекламной стратегии в Google analytics. Разработка сайта велась с нуля.

Таргетолог

Настройка рекламных кампаний для таких проектов как: Monet Fashion Group -компания занимается продажей одежды премиум сегмента; WoodSpace -

компания занимается изготовлением изделий из дерева; Zeffirino - ресторан; Nahovitsyna_nails - маникюрный

салон; Ri.Silvery - украшения из серебра; Stealtho - товарs Amazon, настройка рекламы на Америку

SMM

Проект @Woodspace - полное ведение страницы instagram, составление маркетинговой стратегии, разработка контент плана, проведение фото и видео съемок, написание постов, настройка таргетированной рекламы.

Проект Stealtho - полное ведение instagram и facebook, написание постов на английском языке, составление контент плана, разработка стратегии продвижения соц сетей, настройка таргетированной рекламы.