Доцент СПбГЭУ.
Руководительлаборатории риск-менеджмента. Эксперт-консультант.
Член (с 2004 г.) Международной профессиональной Ассоциации риск-менеджеров PRMIA (Professional Risk Managers International Association, USA).
ДипломРейтингового Агентства «Эксперт РА» (2006г.) - «Лучший Проект управления
рисками на предприятиях и финансовых учреждений».
Автормонографии «Отдельные проблемы управления рисками. Актуальность и практика.»,
LAMBERT Academic Publishing (Немецкая Национальная Библиотека, ФРГ, Берлин),
2012г.
Авторскиепубликации в журналах ВАК "Управление риском", "Финансы",
"Аудит и финансовый анализ", "Страховое дело", "Рынок
ценных бумаг" и др.
Международныйиндекс цитирования (индекс Хирша) – 1,0.
Автор соответствующих консалтинговых работ для средних и крупных предприятий и проектов федерального и регионального значения.