Консалтинг по АФХД, бизнес-планированию и риск-менеджменту бизнеса (предприятия/проекта)

Руководительлаборатории риск-менеджмента. Эксперт-консультант.

﻿Член (с 2004 г.) Международной профессиональной Ассоциации риск-менеджеров PRMIA (Professional Risk Managers International Association, USA).

﻿ДипломРейтингового Агентства «Эксперт РА» (2006г.) - «Лучший Проект управления

рисками на предприятиях и финансовых учреждений».

﻿Автормонографии «Отдельные проблемы управления рисками. Актуальность и практика.»,

LAMBERT Academic Publishing (Немецкая Национальная Библиотека, ФРГ, Берлин),

2012г.

﻿Авторскиепубликации в журналах ВАК "Управление риском", "Финансы",

"Аудит и финансовый анализ", "Страховое дело", "Рынок

ценных бумаг" и др.

﻿Международныйиндекс цитирования (индекс Хирша) – 1,0.

﻿Автор соответствующих консалтинговых работ для средних и крупных предприятий и проектов федерального и регионального значения.