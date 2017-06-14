Предоставляю услуги копирайтинга, рерайтинга, письма оригинальных статей и отзывов

Являюсь не специализированным специалистом, но проявляю большие успехи в написании и редактировании. Первым пяти заказчикам выполню работы БЕСПЛАТНО, вне зависимости от уровня сложности. Гарантирую качество и готова к активному сотрудничеству.

Так же предоставляю услуги написания отзывов, как положительных, так и отрицательных на Кинопоиске и других порталах.

Мои достоинства: достаточно большое количество свободного времени, готовность к общению и компромиссам, исполнение заказов в максимально короткий срок, гарантия особого качества в написании отдельных статей и редакции сложных текстов.

Мои недостатки: новичок в портале, некоторая неопытность, небольшой возраст.

Мои цели: приобретение ценного опыта и практики в любимом деле и в сотрудничестве на условиях фриланса.

Всегда готова к сотрудничеству и жду ваших заказов!