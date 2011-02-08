teslia24

Евгений Петенко teslia24

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создать портал инвестиционной бизнес группе

    У зв'язку з відкриттям нового напрямку діяльності, ІНВЕСТИЦІЙНА БІЗНЕС ГРУПА «ТЕСЛЯ і ПАРТНЕРИ»(далі«ГРУПА») зацікавлена у договгостроковій співпраці з командою веб професіоналів, задачею якої буде створення порталу для ГРУПИ та подальше його обслуговування. З детальною ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад