У зв'язку з відкриттям нового напрямку діяльності, ІНВЕСТИЦІЙНА БІЗНЕС ГРУПА «ТЕСЛЯ і ПАРТНЕРИ»(далі«ГРУПА») зацікавлена у договгостроковій співпраці з командою веб професіоналів, задачею якої буде створення порталу для ГРУПИ та подальше його обслуговування. З детальною ...