tesohi

Пётр tesohi

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
&#129488;Frontend разработчик

Удобные, быстрые и качественные сайты

Адаптивная кроссбраузерная верстка

Понятный, логичный и интегрируемый код

👍Со мной приятно и легко работать, я уважаю ваше и свое время

Работая со мной вы получаете:

  👉Качественную верстку

  👉Гарантию на выполненную работу

  👉Работу без предоплаты

  👉Правки бесплатно

Технологии:

  👉HTML, CSS, SCSS, БЭМ;

  👉JavaScript, Vue.js, React.js;

  👉webpack;

  👉C++, C#, VB;

Контакты:

Telegram: @tesohi

Почта: [email protected]

Телефон: +79180794256