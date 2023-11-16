🧐Frontend разработчик

Удобные, быстрые и качественные сайты

Адаптивная кроссбраузерная верстка

Понятный, логичный и интегрируемый код

👍 Со мной приятно и легко работать, я уважаю ваше и свое время

Работая со мной вы получаете:

👉Качественную верстку

👉Гарантию на выполненную работу

👉Работу без предоплаты

👉Правки бесплатно

Технологии:

👉HTML, CSS, SCSS, БЭМ;

👉JavaScript, Vue.js, React.js;

👉webpack;

👉C++, C#, VB;

Контакты:

Telegram: @tesohi

Почта: [email protected]

Телефон: +79180794256