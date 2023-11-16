🧐Frontend разработчик
Удобные, быстрые и качественные сайты
Адаптивная кроссбраузерная верстка
Понятный, логичный и интегрируемый код
👍Со мной приятно и легко работать, я уважаю ваше и свое время
Работая со мной вы получаете:
👉Качественную верстку
👉Гарантию на выполненную работу
👉Работу без предоплаты
👉Правки бесплатно
Технологии:
👉HTML, CSS, SCSS, БЭМ;
👉JavaScript, Vue.js, React.js;
👉webpack;
👉C++, C#, VB;
Контакты:
Telegram: @tesohi
Почта: [email protected]
Телефон: +79180794256
Я против войны в Украине!