Опыт работы:
ноябрь 2007-
февраль 2009 – Студия Артемия Лебедева (медиа-отдел),
менеджер по работе с клиентами, медиапланер
Обязанности: переговоры с клиентами, планирование, организация и контроль рекламных кампаний в Интернете.
январь 2006 –
июль 2007 г.г: Рекламное агентство полного цикла «MaxEffect» (г.Ульяновск),
менеджер по рекламе по всем направлениям (работа с клиентами по размещению на радио, наружных конструкциях; изготовлению аудио- и видео- материалов; проведение промо-мероприятий и праздников, составление смет и рекламных бюджетов, медиапланирование).
Образование:
2002-2007: Диплом о высшем образовании:
Ульяновский Государственный Университет,
Факультет Культуры и Искусства,
специальность – реклама.
2004-2007: Диплом о высшем образовании:
Ульяновский Государственный Университет,
Экономический факультет,
специальность финансы и кредит,
специализация – банковское дело.