Опыт работы:

ноябрь 2007-

февраль 2009 – Студия Артемия Лебедева (медиа-отдел),

менеджер по работе с клиентами, медиапланер

Обязанности: переговоры с клиентами, планирование, организация и контроль рекламных кампаний в Интернете.

январь 2006 –

июль 2007 г.г: Рекламное агентство полного цикла «MaxEffect» (г.Ульяновск),

менеджер по рекламе по всем направлениям (работа с клиентами по размещению на радио, наружных конструкциях; изготовлению аудио- и видео- материалов; проведение промо-мероприятий и праздников, составление смет и рекламных бюджетов, медиапланирование).

Образование:

2002-2007: Диплом о высшем образовании:

Ульяновский Государственный Университет,

Факультет Культуры и Искусства,

специальность – реклама.

2004-2007: Диплом о высшем образовании:

Ульяновский Государственный Университет,

Экономический факультет,

специальность финансы и кредит,

специализация – банковское дело.