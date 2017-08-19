tetianaprymak

Предлагаю качественный, не компьютерный перевод с/нанемецкий, русский, украинский языки. Написание и рерайтинг статей.
Тематики:
- новостные статьи;
- общая тематика и корреспонденция;
- экономика;
- автотематика;
- медицина;
- документация;
- инструкции к оборудованию;
- психология;
- художественная литература;
- гуманитарные науки.
Преимущества:
- свободное владение указанными языками,
- проживание на территории Германии,
- грамотный, не компьютерный перевод,
- сохранение исходного оформления и формата.
- работы выполняю быстро и в срок.
Заинтересована в стабильном, долгосрочном сотрудничестве с надежными заказчиками.
Стоимость работы: от 4 Евро за 1000 знаков БЕЗ пробелов в зависимости от тематики и сложности текста.
При больших заказах и/или длительном сотрудничестве предоставляется скидка.
Всегда рада сотрудничеству. Обращайтесь,пожалуйста, по e-mail: [email protected] 7 дней в неделю.
С уважением,
ТатьянаПримак.