tetianaprymak

Переводчик с/на немецкий, русский, украинский языки

Предлагаю качественный, не компьютерный перевод с/нанемецкий, русский, украинский языки. Написание и рерайтинг статей.

Тематики:

- новостные статьи;

- общая тематика и корреспонденция;

- экономика;

- автотематика;

- медицина;

- документация;

- инструкции к оборудованию;

- психология;

- художественная литература;

- гуманитарные науки.

Преимущества:

- свободное владение указанными языками,

- проживание на территории Германии,

- грамотный, не компьютерный перевод,

- сохранение исходного оформления и формата.

- работы выполняю быстро и в срок.

Заинтересована в стабильном, долгосрочном сотрудничестве с надежными заказчиками.

Стоимость работы: от 4 Евро за 1000 знаков БЕЗ пробелов в зависимости от тематики и сложности текста.

При больших заказах и/или длительном сотрудничестве предоставляется скидка.

Всегда рада сотрудничеству. Обращайтесь,пожалуйста, по e-mail: [email protected] 7 дней в неделю.

С уважением,

ТатьянаПримак.