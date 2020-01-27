tetriandochpetro

tetriandochpetrov1

Качество, идейность, любовь к деталям, лояльная ценовая политика, ответственность, скорость исполнения поставленной задачи, постоянный он-лайн - это то, что Вам нужно, это то, что я могу Вам предоставить. Направления моей деятельности: -дизайн полиграфической продукции любой сложности, -айдентика (логотипы и фирменный стиль), -упаковка, -наружная реклама, -а также визуализация мебели, интерьера, экстерьера.

Пример логотипа сайта http://iorthocenter.ru/