Верстка, сайты "под ключ".

Известные мне технологии: (x)html, css, php, javascript, ajax, библиотка jquery

CMS:WordPress, Joomla, DataLife Engine

Подробнее на моем сайте http://butorin.od.ua

Связаться со мной по icq: 351-204-082

по emal: [email protected]

Приглашаю к сотрудничеству.

Занимаюсь созданием сайтов около 2х лет. Один из них работал в замечательной компании, занимающейся разработкой веб-сайтов. Пришел контент-менеджером, ушел верстальщиком.

Сейчас занимаюсь созданием веб-сайтов самостоятельно (верстаю и программирую).

Верстаю сайты любой сложности, программирую на PHP и JavaScript (+ajax). Люблю уместные эффекты, простоту и удобство, поэтому активно использую библиотеку JQuery в своих работах.

Сотрудничаю с дизайнерами и веб-студиями.

Работаю по 5-ти дневному графику: пн-птн. Постоянным клиентам я могу пойти навстречу и выполнить срочную работу в выходные дни или даже ночью за обычную стоимость.

Верстаю в любом удобном виде: блочная, табличная, смешання верстка. Обычно верстаю по стандарту XHTML 1.0 Transitional, но, если вам нужна верстка под уже существующий проект, вы можете указать необходимый стандарт или же его полное отсутствие.

Возможна верстка под CMS.

Также могу создать сайт с чистого листа до его сдачи счастливому заказчику, сайт "под ключ" как говорится :)

Чтобы узнать о ценах на создание сайта обращайтесь лично, желательно с заранее подготовленным ТЗ или хотябы четко понимая что именно вы хотите от будущего сайта.