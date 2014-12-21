Профессиональный литературный редактор, корректор
Образование - филологическое, украинский язык и литература.
Опыт работы литературным редактором и корректором - 9 лет.
Литературное редактирование и корректура текстов на русском и украинском языках (орфография, пунктуация, стилистика, украинизмы, русизмы, опечатки и т. п.).
Внесение правок в документы MS Office в режиме рецензирования.
Высокая грамотность.
Высокий уровень владения навыками редактирования/корректуры.
Владение программами пакета MS Office на высоком уровне.
В настоящее время работаю удаленно в медицинском издательстве.
Доступ к Интернету - безлимитный ).
Пишите мне на электронный адрес: [email protected].
Редактирование и Корректура
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