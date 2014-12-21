Профессиональный литературный редактор, корректор

Образование - филологическое, украинский язык и литература.

Опыт работы литературным редактором и корректором - 9 лет.

Литературное редактирование и корректура текстов на русском и украинском языках (орфография, пунктуация, стилистика, украинизмы, русизмы, опечатки и т. п.).

Внесение правок в документы MS Office в режиме рецензирования.

Высокая грамотность.

Высокий уровень владения навыками редактирования/корректуры.

Владение программами пакета MS Office на высоком уровне.

В настоящее время работаю удаленно в медицинском издательстве.

Доступ к Интернету - безлимитный ).

Пишите мне на электронный адрес: [email protected].