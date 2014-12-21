tettyanka

Татьяна tettyanka

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Профессиональный литературный редактор, корректор

Образование -  филологическое, украинский язык и литература. 

Опыт работы литературным редактором и корректором - 9 лет. 

Литературное редактирование и корректура текстов на русском и украинском языках (орфография, пунктуация, стилистика, украинизмы, русизмы, опечатки и т. п.).

Внесение правок в документы MS Office в режиме рецензирования.

Высокая грамотность.

Высокий уровень владения навыками редактирования/корректуры.

Владение программами пакета MS Office на высоком уровне.

В настоящее время работаю удаленно в медицинском издательстве.

Доступ к Интернету - безлимитный ). 

Пишите мне на электронный адрес: [email protected].

Редактирование и Корректура
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