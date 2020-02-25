Таргет & Контент. Ваш персональный SMM-менеджер
Здравствуйте! Меня зовут Владимир и я рад предложить Вам свои услуги:
✔ Подробный аудит сообществ с рекомендациями по развитию.
✔ Дизайн и оформление, в т.ч. с использованием wiki страниц.
✔ Подготовка сообщества к приёму трафика (подключение и настройка необходимого функционала)
✔ Разработка контент-плана под интересы ЦА
✔ Написание контента в соответствии с контент-планом
✔ Настройка таргетированной рекламы от тестовой рекламной кампании до работы "в долгую"
✔ Создание чат-ботов
✔ Построение автоматических воронок продаж в социальной сети ВКонтакте.
✔ Личные консультации.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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