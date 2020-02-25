Таргет & Контент. Ваш персональный SMM-менеджер

Здравствуйте! Меня зовут Владимир и я рад предложить Вам свои услуги:

✔ Подробный аудит сообществ с рекомендациями по развитию.

✔ Дизайн и оформление, в т.ч. с использованием wiki страниц.

✔ Подготовка сообщества к приёму трафика (подключение и настройка необходимого функционала)

✔ Разработка контент-плана под интересы ЦА

✔ Написание контента в соответствии с контент-планом

✔ Настройка таргетированной рекламы от тестовой рекламной кампании до работы "в долгую"

✔ Создание чат-ботов

✔ Построение автоматических воронок продаж в социальной сети ВКонтакте.

✔ Личные консультации.