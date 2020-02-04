Моя цель - предоставить качественную услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, по этому я сам, на основе 11-ти летнего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Уволился с офиса и перешел на фриланс что бы жить для себя.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
- E-mail: [email protected] [email protected]
- Телеграм: @tevvub
- WhatsApp: +994 051 535 56 00
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Род занятий:
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из Avocode, PSDETCH, Figma, Zeplin,
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
- Профессиональное обслуживание.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
Связь:
- E-mail: [email protected] [email protected]
- Телеграм: @tevvub
- WhatsApp: +994 051 535 56 00
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Образование:
-В данный момент студент.
Портфолио:
-
Связь:
- E-mail: [email protected] [email protected]
- Телеграм: @tevvub
- WhatsApp: +994 051 535 56 00
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