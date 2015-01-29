Дизайнер/ Арт директор

- разработка сайтов, мобильных приложений

- разработка фирменного стиля и POSM

- smm-продвижение, smm-активности

- Web-дизайн: дизайн сайта с нуля

- продвижение в поисковых сетях, контекстная реклама

- подготовка файлов для мобильного и планшетного приложений

- разработка креативных баннеров для партнеров

- работа с поставщиками

- создание лифлетов, пластиковых карт,визиток,пакетов,блокнотов,ручек и другой брендированной продукции

- Консультирование, направление и управление дизайнерской работой по сайту, мобильным приложениям, а также маркетинговыми и pr материалам

- ведение бренда

- Плотное взаимодействие с программистами

- Контроль дизайна, маркетинговой поддержки

- работа с подрядчиками и дизайнерами аутсорс