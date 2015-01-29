tewolf

Екатерина Волкова tewolf

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Дизайнер/ Арт директор

- разработка сайтов, мобильных приложений 

- разработка фирменного стиля и POSM 

- smm-продвижение, smm-активности 

- Web-дизайн: дизайн сайта с нуля 

- продвижение в поисковых сетях, контекстная реклама 

- подготовка файлов для мобильного и планшетного приложений 

- разработка креативных баннеров для партнеров 

- работа с поставщиками 

- создание лифлетов, пластиковых карт,визиток,пакетов,блокнотов,ручек и другой брендированной продукции 

- Консультирование, направление и управление дизайнерской работой по сайту, мобильным приложениям, а также маркетинговыми и pr материалам 

- ведение бренда 

- Плотное взаимодействие с программистами 

- Контроль дизайна, маркетинговой поддержки 

- работа с подрядчиками и дизайнерами аутсорс