Дизайнер/ Арт директор
- разработка сайтов, мобильных приложений
- разработка фирменного стиля и POSM
- smm-продвижение, smm-активности
- Web-дизайн: дизайн сайта с нуля
- продвижение в поисковых сетях, контекстная реклама
- подготовка файлов для мобильного и планшетного приложений
- разработка креативных баннеров для партнеров
- работа с поставщиками
- создание лифлетов, пластиковых карт,визиток,пакетов,блокнотов,ручек и другой брендированной продукции
- Консультирование, направление и управление дизайнерской работой по сайту, мобильным приложениям, а также маркетинговыми и pr материалам
- ведение бренда
- Плотное взаимодействие с программистами
- Контроль дизайна, маркетинговой поддержки
- работа с подрядчиками и дизайнерами аутсорс