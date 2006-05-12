texas43

Васильев Андрей texas43

 
47 летБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сверстать макет сайта с элементами флеш

    Нужно сверстать макет - главная и 4 внутренние. Резиновый. В шапке флэш. В меню тоже флэш со звуковыми эффектами. Исходники в .fla (есть .psd). Разумная предоплата. Назовите сроки и цены. Просто попробовать предлагать не нужно.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сверстать макет

    Нужно сверстать макет таблицами, резиновый, легкий. Полная оплата только после проверки кода.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поднять тИЦ с 0 до 150

    Прогнать по белым каталогам и получить в итоге тИЦ150. Описаний и прочего писать не буду, сделайте все сами. Назовите цену. Предоплата после появления регистраций на контрольном мэйле. Остальное и премия по факту.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Поднять тИЦ и PR

    Есть сайт 20/1, нужно поднять тИЦ до 300-350, и подтянуть PR до 4. Некриминальными методами. Также составить все необходимые описания по вводной информации. Приветствуется помощь в покупке весомых ссылок. Оплата по промежуточным результатам. Возможна небольшая предоплата. ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Поднять тИЦ и Pr

    Два сайта. Один новый - поднять тИЦ до 100-150. Второй уже имеет тИЦ 50, нужно поднять на 100 пунктов. Сделать это мягко и "без пыли" :) Оплата по факту. Можно промежуточно. Не суть важно.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
spiritkmua
Александр 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$170
10 баллов
15 лет назад
Сверстать макет сайта с элементами флеш
Справедливый, требовательный заказчик, который четко умеет поставить задачу. Рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
spiritkmua
Александр 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Сверстать макет
Отличный заказчик, рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Сделал в срок за разумные деньги (HTML-верстка). Спасибо.
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