Верстка макета с элементами флэша. Резиновая, слоями.
- $250HTML-верстка1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $50
Довольно простой макет, сделать слоями, резиновый и т.д.HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно сверстать макет - главная и 4 внутренние. Резиновый. В шапке флэш. В меню тоже флэш со звуковыми эффектами. Исходники в .fla (есть .psd). Разумная предоплата. Назовите сроки и цены. Просто попробовать предлагать не нужно.HTML-верстка7 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно сверстать макет таблицами, резиновый, легкий. Полная оплата только после проверки кода.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно заверстать сайт до обеда 13 сентября. 1 титульная и очень простая такая же внутренняя. Бюджет - 50$ [email protected] Обязательно CSSHTML-верстка7 заявокЗакрыт16 лет назад
Прогнать по белым каталогам и получить в итоге тИЦ150. Описаний и прочего писать не буду, сделайте все сами. Назовите цену. Предоплата после появления регистраций на контрольном мэйле. Остальное и премия по факту.Закрыт17 лет назад
Есть сайт 20/1, нужно поднять тИЦ до 300-350, и подтянуть PR до 4. Некриминальными методами. Также составить все необходимые описания по вводной информации. Приветствуется помощь в покупке весомых ссылок. Оплата по промежуточным результатам. Возможна небольшая предоплата. ...Закрыт18 лет назад
Два сайта. Один новый - поднять тИЦ до 100-150. Второй уже имеет тИЦ 50, нужно поднять на 100 пунктов. Сделать это мягко и "без пыли" :) Оплата по факту. Можно промежуточно. Не суть важно.Закрыт18 лет назад