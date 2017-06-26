Напишу статью на любую тему (в пределах морали и этики). Быстро, качественно, интересно.

Четыре года работал профессионально в журналистике. Был автором и экспертом в журнале "КУЗОВ". Писал статьи, как заказные, так и "от души". Выступал под своим именем и фамилией. В журнале "Новости Авторемонта", писал под псевдонимом "Гичен Фунакоши". Тематика статей, от обзорных и "мануальных" по технологии и оборудованию, до общественно-политической и общей. Вёл популярные темы на форумах. Самая известная - "Монологи Сумасшедшего Кузовщика". Выступал под ником "Федоркин". Примеры моих работ.

https://www.drive2.ru/b/288230376152059003/

http://www.kuzov-media.ru/articles/volk_v_ovechey_shkure.html

http://forums.drom.ru/retro/t1151196864.html