Образование высшее техническое. 20 лет опыта работы технологом ремонтного цеха - знание металлообрабатывающего производства, технологий проведения ремонтно-строительных работ- отделочных, сварочных, слесарных. Хорошо знакома с номенклатурой металлоизделий, строительных материалов, работаю над созданием номенклатурных баз в 1С. Благодаря увлечению художественной литературой, помимо технических, могу писать тексты на самые разнообразные тематики, пишу стихи и рассказы.

В сети - в будние дни - 17.00 - 23.00, в выходные дни - часто. Грамотный поиск требуемой информации.