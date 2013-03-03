Образование высшее техническое. 20 лет опыта работы технологом ремонтного цеха - знание металлообрабатывающего производства, технологий проведения ремонтно-строительных работ- отделочных, сварочных, слесарных. Хорошо знакома с номенклатурой металлоизделий, строительных материалов, работаю над созданием номенклатурных баз в 1С. Благодаря увлечению художественной литературой, помимо технических, могу писать тексты на самые разнообразные тематики, пишу стихи и рассказы.
В сети - в будние дни - 17.00 - 23.00, в выходные дни - часто. Грамотный поиск требуемой информации.
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- Как найти работу после сорока172 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель! Редкая грамотность, легкий слог. Всегда пунктуальна, к работе отнеслась со всей серьезностью, за что огромное спасибо! Всем рекомендую! Сотрудничество продолжим.
Ответный отзыв
Замечательный адекватный заказчик. Точно сформулированные задания, грамотно подобранные исходные материалы, абсолютная ответственность в оплате. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 2 дней
#911
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 2 дней
#665