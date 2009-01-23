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Ксения text-super

 
44 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Подписчики в инстаграмм

    Добрый день! Требуется накрутка подписчиков в инстаграмм. Тема - женская психология. Нужны: - только женщины; - возраст 18+; - только живые подписчики, надёжные, без списания;  - количество = 500-550 человек.

    Социальные сети (SMM и SMO)15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Курсовая по теории государства и права

    Добрый день! Требуется выполнить курсовую работу. ВУЗ из России. Предмет: "Теория государства и права" ПЛАН Введение Глава 1. Реализация норм права: понятие, формы, виды 1.1 Понятие реализации права 1.2 Формы реализации норм права Глава 2. Применение права как особая форма реализации норм права 2.1 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить таргетированную рекламу

    Добрый день! Создаётся проект онлайн-школы личностного роста (для женской аудитории). Необходимо настроить таргетированную рекламу в "ВК". Группа создаётся с нуля, поэтому на данный момент подписчиков 0. Что нужно сделать: 1. Привлечь подписчиков в группу за счёт рекламы сообщества. Только честными ...

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип

    Добрый день! Необходимо разработать авторский логотип для онлайн-школы личностного роста. Логотип должен быть уникальным, т.е. не скачанным с интернета.  Сориентируйте, пожалуйста, по цене и срокам выполнения. А также хотелось бы видеть образцы Ваших работ, чтобы иметь представление ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработка рекламных объявлений и визиток

    Требуется разработать макет качественных рекламных объявлений (формат А5 и А6) и визиток для фирмы, оказывающей услуги в сфере написания дипломных, курсовых работ. Всё должно выглядеть достойно, качественно. Желательно в одном стиле. Результат работы - это ...

    Верстка полиграфии62 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка дизайна серии календарей

    Требуется дизайнер для разработки серии календарей. Предполагается: - разработать дизайн обложки; - дизайн внутренней части календаря (календарь размером 12х20 будет содержать 365 страниц (в формате книги), для каждого сезона - разный дизайн). Укажите примерную стоимость работы и сроки выполнения. Если ...

    Верстка полиграфии77 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
InnaMay
Инна 
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Разработка фирменного стиля
В очередной раз убедилась, как же комфортно и легко работать с адекватным заказчиком. Подробное ТЗ, конструктивный рабочий диалог, мгновенная оплата. Была рада поработать над данным заказом. Обращайтесь ).
Я в восторге от работы Инны! Сразу видно, Мастер высшего класса!) Разработала уникальный, красивый, изысканный фирменный стиль. Именно такой, как я хотела. Всегда на связи, быстро откликается на все идеи, предлагает, что можно улучшить. Просто УМНИЧКА!!!) Инна, спасибо Вам большое! Очень приятно с Вами работать!)
Ответный отзыв
InnaMay
Инна 
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Логотип
Очень приятный в общении заказчик. Супер подробное ТЗ. Все по делу. Оплата моментальная. Буду рада дальнейшему сотрудничеству и всем рекомендую. Спасибо за заказ ).
Инна - замечательный специалист! С большой теплотой и любовью относится к клиентам и своей работе! Настоящий Мастер своего дела!)) Это чувствуется в каждый момент взаимодействия. Работу выполнила точно в срок и очень качественно, моментально уловила суть того, что необходимо сделать. Я просто в восторге от нашего сотрудничества!)) Готовлю новые заказы и надеюсь, что совместно мы создадим ещё много замечательных проектов!))) Инна, спасибо большое за такую замечательную работу!!!)) Удачи Вам и по-больше благодарных клиентов!!!))
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