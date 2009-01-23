text-super

Добрый день! Требуется накрутка подписчиков в инстаграмм. Тема - женская психология. Нужны: - только женщины; - возраст 18+; - только живые подписчики, надёжные, без списания; - количество = 500-550 человек.
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Добрый день! Требуется выполнить курсовую работу. ВУЗ из России. Предмет: "Теория государства и права" ПЛАН Введение Глава 1. Реализация норм права: понятие, формы, виды 1.1 Понятие реализации права 1.2 Формы реализации норм права Глава 2. Применение права как особая форма реализации норм права 2.1 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Требуется разработать фирменный стиль для онлайн-школы личностного роста. Все детали обговорили с исполнителем.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Создаётся проект онлайн-школы личностного роста (для женской аудитории). Необходимо настроить таргетированную рекламу в "ВК". Группа создаётся с нуля, поэтому на данный момент подписчиков 0. Что нужно сделать: 1. Привлечь подписчиков в группу за счёт рекламы сообщества. Только честными ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать авторский логотип для онлайн-школы личностного роста. Логотип должен быть уникальным, т.е. не скачанным с интернета. Сориентируйте, пожалуйста, по цене и срокам выполнения. А также хотелось бы видеть образцы Ваших работ, чтобы иметь представление ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется разработать макет качественных рекламных объявлений (формат А5 и А6) и визиток для фирмы, оказывающей услуги в сфере написания дипломных, курсовых работ. Всё должно выглядеть достойно, качественно. Желательно в одном стиле. Результат работы - это ...Верстка полиграфии62 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется дизайнер для разработки серии календарей. Предполагается: - разработать дизайн обложки; - дизайн внутренней части календаря (календарь размером 12х20 будет содержать 365 страниц (в формате книги), для каждого сезона - разный дизайн). Укажите примерную стоимость работы и сроки выполнения. Если ...Верстка полиграфии77 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется корректировка страниц сайта. Нужна быстрая и качественная работа. Рассчитываю на плодотворное и долгосрочное сотрудничество.Веб-программирование31 заявкаЗакрыт15 лет назад