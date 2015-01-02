«ТекстографУс» («Услуги Текстографа» - https://textografus.com/) – это сервис, предоставляющий услуги по
набору текста на компьютере с различных цифровых источников
(изображений, аудио и видеозаписей).
Нужно набрать текст? «ТекстографУс» Вам поможет!
Не хватает времени на столь рутинную работу? Доверьте ее нам!
Мы профессионально предоставляем услуги по набору текста с различных источников:
- Печатного текста;
- Рукописного текста;
- Аудиозаписи;
- Видеозаписи.
графическими элементами (формулами, таблицами, рисунками, графиками) и
иностранными словами.
При необходимости, мы можем выполнить Ваш заказ максимально срочно и в любое время суток (к примеру, за ночь).
Наши цены всегда прозрачны и комфортны для Вас. Прежде, чем оформить заказ, Вы можете узнать его предварительную стоимость с помощью нашего Калькулятора услуг. При расчете стоимости расшифровки, в частности, аудио/видеозаписи
учитывается не количество минут, а фактическое количество печатных
знаков (см. «Оплата»).
Вы можете быть уверены в том, что:
- Текст будет набран грамотно и без опечаток;
- Заказ будет выполнен точно в срок;
- Конфиденциальность информации будет строго соблюдена.