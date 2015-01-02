Сервис "ТекстографУс" всегда к вашим услугам

«ТекстографУс» («Услуги Текстографа» - https://textografus.com/) – это сервис, предоставляющий услуги по

набору текста на компьютере с различных цифровых источников

(изображений, аудио и видеозаписей).

Нужно набрать текст? «ТекстографУс» Вам поможет!

Не хватает времени на столь рутинную работу? Доверьте ее нам!

Мы профессионально предоставляем услуги по набору текста с различных источников:

Печатного текста;

Рукописного текста;

Аудиозаписи;

Видеозаписи.

Для нас не представляет никакой сложности набрать текст, насыщенный

графическими элементами (формулами, таблицами, рисунками, графиками) и

иностранными словами.

При необходимости, мы можем выполнить Ваш заказ максимально срочно и в любое время суток (к примеру, за ночь).

Наши цены всегда прозрачны и комфортны для Вас. Прежде, чем оформить заказ, Вы можете узнать его предварительную стоимость с помощью нашего Калькулятора услуг. При расчете стоимости расшифровки, в частности, аудио/видеозаписи

учитывается не количество минут, а фактическое количество печатных

знаков (см. «Оплата»).

Вы можете быть уверены в том, что:

Текст будет набран грамотно и без опечаток;

Заказ будет выполнен точно в срок;

Конфиденциальность информации будет строго соблюдена.