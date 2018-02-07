Приветствую! С прицелом на постоянное сотрудничество ищу программиста для поддержки магазина на движке ocStore (OpenCart). Текущая версия 2.1.0.2. В будущем её надо будет обновить. Но сейчас пока для притирки даю небольшие задания. ...
Хорошие тексты для людей
У меня за плечами - 20 лет бизнес-консалтинга, опыт написания текстов различной направленности, широкий кругозор, понимание множества процессов развития и продвижения, владение различными стилями изложения по правилам русского языка.
Пишу тексты с уникальностью не ниже 90%.
Круг тем, по которым я создаю тексты, очень широк. Проще написать, за какие темы я не берусь:
- "за отзыв", "рейтинг", "белый список" и т.п.;
- с требованиями низкой уникальности или копипастинга;
- с требованиями писать бульварным/вульгарным стилем;
- с целью ввести читателя в заблуждение, спровоцировать аморальные желания и действия.
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- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад