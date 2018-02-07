Хорошие тексты для людей

У меня за плечами - 20 лет бизнес-консалтинга, опыт написания текстов различной направленности, широкий кругозор, понимание множества процессов развития и продвижения, владение различными стилями изложения по правилам русского языка.

Пишу тексты с уникальностью не ниже 90%.

Круг тем, по которым я создаю тексты, очень широк. Проще написать, за какие темы я не берусь:

- "за отзыв", "рейтинг", "белый список" и т.п.;

- с требованиями низкой уникальности или копипастинга;

- с требованиями писать бульварным/вульгарным стилем;

- с целью ввести читателя в заблуждение, спровоцировать аморальные желания и действия.