Работать, работать и еще раз работать

Резюме фрилансера.

Русанов Сергей Владимирович, родился в 1971 году.

Имею высшее образование в области связи и электроники. Благодаря работе постоянно изучаю новейшие технологии. Имею большой жизненный опыт в различных сферах. Хорошо эрудирован. Английский язык знаю со словарем.

Писать начал с 2013 года. Понравилось. На бирже ЕТХТ имею рейтинг 150 и не имею отрицательных отзывов. Все мои выполненные заказы находятся на сайте textovick.ucoz.com.

Занимаюсь как копирайтингом, так и рерайтингом. В рабочие дни могу позволить часов пять работы, в выходные и праздничные хоть целый день, если заказы стоящие.