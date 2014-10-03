Историк. Окончил с отличием КНУ имени Т. Шевченко

Окончил с отличием магистратуру исторического факультета КНУ имени Т. Шевченко.

Регулярно занимаюсь самообразованием.

Кроме русского и украинского владею английским, польским, латынью.

Историк-консультант. Специалист по истории древнего мира.

Ряд публикаций научных изданиях. Участвовал в международных конференциях. Редактировал развлекательный журнал журнал.

Написание рефератов по истории России, Украины, древнего мира любой сложности, курсовых, исторических справок, примечаний и Т. Д.

а также сочинение оригинальных по форме рекламных объявлений, можно в стихах, поздравлений.