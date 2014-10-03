Историк. Окончил с отличием КНУ имени Т. Шевченко
Окончил с отличием магистратуру исторического факультета КНУ имени Т. Шевченко.
Регулярно занимаюсь самообразованием.
Кроме русского и украинского владею английским, польским, латынью.
Историк-консультант. Специалист по истории древнего мира.
Ряд публикаций научных изданиях. Участвовал в международных конференциях. Редактировал развлекательный журнал журнал.
Написание рефератов по истории России, Украины, древнего мира любой сложности, курсовых, исторических справок, примечаний и Т. Д.
а также сочинение оригинальных по форме рекламных объявлений, можно в стихах, поздравлений.