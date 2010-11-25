tg_vertikal

Творческая группа "Вертикаль"

Творческая группа «Вертикаль» ведет деятельность на принципах игрового творческого пространства — вне привязки к определенному направлению. Наша цель: стирание границ творчества. Мы делаем эксклюзивные театральные постановки, пишем оригинальные сценарии и пьесы, создаем скетчи и концертные номера. В ближайшем будущем намерены сделать кинофильм и запустить его на кинофестивали и телевизионные каналы, предполагаем выпустить несколько музыкальных проектов и номеров, провести специализированные творческие тренинги. Для реализации этих планов нам необходимы творческие единицы; с некоторыми из них мы предполагаем сотрудничать уже сейчас, а с некоторыми, возможно, — в перспективе, но с постановкой в наш каталог творческих личностей — в случае, если вам интересна подобная форма взаимодействия. При наличии заказа на ваше произведение мы готовы выступить вашими агентами на оговоренных условиях (форму заявки на постановку в каталог можно посмотреть в директории «Агентство «Вертикаль»).

Мы стремимся к универсальности того, что делаем. Мы делаем сами и даем делать другим. Мы не замыкаемся ни в чем, понимая, что творчество — бесконечно. Приглашаем и вас в наше безграничное творческое пространство — всерьез и надолго. Пожалуйста, высказывайте свое мнение по темам форума, нам это будет приятно и полезно.

Немного дополнительной информации о нас: www.1alb.ru.