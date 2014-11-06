Иванкова Виктория Алексеевна

Уровень дохода: 10 000 руб. в месяц

Тип работы: Полный рабочий день

Место работы: Работа на территории работодателя

Ф.И.О.: Иванкова Виктория Алексеевна

Телефон: (3412) 455392 (с 18 00 до 20 00)

Телефон: (950) 1731102 (с 8 00 до 20 00)

Электронная почта: [email protected]

Личная информация

Город проживания: Ижевск

Район проживания: индустриальный

Образование: Среднее специальное

Дата рождения: 13 июля 1989 г. (21 год)

Пол: Женский

Семейное положение: Не замужем, детей нет

Опыт работы

Период работы: С февраля 2010 года по настоящее время

Должность: Кассир-операционист и редактор (Полная занятость)

В организации: ФГОУ СПО "ИГПК", г.Ижевск

Описание деятельности организации: Образование и торговля

Должностные обязанности: ККМ, 1С Бухгалтерия, отчетность, редактирование текстов, работа с оргтехникой

Период работы: С октября 2009 по декабрь 2009 года

Должность: Делопроизводитель-секретарь (Полная занятость)

В организации: СОШ № 63, г.Ижевск

Описание деятельности организации: Образование

Должностные обязанности: Архивные работы, создание и оформление документов, прием звонков

Период работы: С апреля 2009 по май 2009 года

Должность: Финансист-бухгалтер (Полная занятость)

В организации: ООО "ИжСтройСнаб", г.Ижевск

Описание деятельности организации: Строительство, услуги

Должностные обязанности: 1С Бухгалтерия, прием звонков (заявок), документация

Образование

Учебное заведение: Филиал Вятского Гуманитарного государственного университета в г.Ижевске (Ижевск)

Дата окончания: Апрель 2014 года

Факультет: Государственное муниципальное управление

Специальность: Менеджер (управляющий)

Форма обучения: Заочная

Учебное заведение: Ижевский политехнический колледж (Ижевск)

Дата окончания: Июнь 2009 года

Факультет: Финансы

Специальность: Финансист

Форма обучения: Дневная/Очная

Курсы и тренинги

Название курса: 1С бухгалтерия

Учебное заведение: Иж. политехникум, г. Ижевск

Продолжительность: 1 мес.

Дата окончания: Декабрь 2008 года

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский: Технический

Компьютерные навыки: 1С бухгалтерия, MS Office, консультант +, интернет, эл. почта

Уровень владения компьютером: Эксперт

Дополнительная информация

Дополнительные сведения: Вредных привычек нет, награждена сертификатом от президента Волкова за хорошую в учебу в колледже, коммуникабельность, ответственность, пунктуальность, стрессоустойчивость, знания в области юриспруденции, делопроизводства, экономики, бухгалтерии, редактирование текстов

Занятия в свободное время: Чтение книг, посещение театра и кинотеатра, и др. культурных мест

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