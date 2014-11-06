Иванкова Виктория Алексеевна
Уровень дохода: 10 000 руб. в месяц
Тип работы: Полный рабочий день
Место работы: Работа на территории работодателя
Ф.И.О.: Иванкова Виктория Алексеевна
Телефон: (3412) 455392 (с 18 00 до 20 00)
Телефон: (950) 1731102 (с 8 00 до 20 00)
Электронная почта: [email protected]
Личная информация
Город проживания: Ижевск
Район проживания: индустриальный
Образование: Среднее специальное
Дата рождения: 13 июля 1989 г. (21 год)
Пол: Женский
Семейное положение: Не замужем, детей нет
Опыт работы
Период работы: С февраля 2010 года по настоящее время
Должность: Кассир-операционист и редактор (Полная занятость)
В организации: ФГОУ СПО "ИГПК", г.Ижевск
Описание деятельности организации: Образование и торговля
Должностные обязанности: ККМ, 1С Бухгалтерия, отчетность, редактирование текстов, работа с оргтехникой
Период работы: С октября 2009 по декабрь 2009 года
Должность: Делопроизводитель-секретарь (Полная занятость)
В организации: СОШ № 63, г.Ижевск
Описание деятельности организации: Образование
Должностные обязанности: Архивные работы, создание и оформление документов, прием звонков
Период работы: С апреля 2009 по май 2009 года
Должность: Финансист-бухгалтер (Полная занятость)
В организации: ООО "ИжСтройСнаб", г.Ижевск
Описание деятельности организации: Строительство, услуги
Должностные обязанности: 1С Бухгалтерия, прием звонков (заявок), документация
Образование
Учебное заведение: Филиал Вятского Гуманитарного государственного университета в г.Ижевске (Ижевск)
Дата окончания: Апрель 2014 года
Факультет: Государственное муниципальное управление
Специальность: Менеджер (управляющий)
Форма обучения: Заочная
Учебное заведение: Ижевский политехнический колледж (Ижевск)
Дата окончания: Июнь 2009 года
Факультет: Финансы
Специальность: Финансист
Форма обучения: Дневная/Очная
Курсы и тренинги
Название курса: 1С бухгалтерия
Учебное заведение: Иж. политехникум, г. Ижевск
Продолжительность: 1 мес.
Дата окончания: Декабрь 2008 года
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский: Технический
Компьютерные навыки: 1С бухгалтерия, MS Office, консультант +, интернет, эл. почта
Уровень владения компьютером: Эксперт
Дополнительная информация
Дополнительные сведения: Вредных привычек нет, награждена сертификатом от президента Волкова за хорошую в учебу в колледже, коммуникабельность, ответственность, пунктуальность, стрессоустойчивость, знания в области юриспруденции, делопроизводства, экономики, бухгалтерии, редактирование текстов
Занятия в свободное время: Чтение книг, посещение театра и кинотеатра, и др. культурных мест
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