Забочусь о том, чтобы работа была оказана качественно и вовремя. Не берусь за то, что не смогу выполнить хорошо.
Опыт работы контент-редактором:
- Опыт работы контент-редактором более 7 лет
- Опыт руководства отделом контента (5 сотрудников в подчинении)
- Работала над крупным интернет-порталом медицинской тематики
- Большой опыт в наполнении карточек товаров строительной тематики
- Работала с самыми различными CMS
- Владею Photoshop
- Знание HTML, CSS
- Базовые знания SEO-продвижения
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