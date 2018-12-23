Забочусь о том, чтобы работа была оказана качественно и вовремя. Не берусь за то, что не смогу выполнить хорошо.

Опыт работы контент-редактором:

Опыт работы контент-редактором более 7 лет

Опыт руководства отделом контента (5 сотрудников в подчинении)

Работала над крупным интернет-порталом медицинской тематики

Большой опыт в наполнении карточек товаров строительной тематики

Специальные навыки: