tgulevich

Татьяна Гулевич tgulevich

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Забочусь о том, чтобы работа была оказана качественно и вовремя. Не берусь за то, что не смогу выполнить хорошо.

Опыт работы контент-редактором:

  • Опыт работы контент-редактором более 7 лет
  • Опыт руководства отделом контента (5 сотрудников в подчинении)
  • Работала над крупным интернет-порталом медицинской тематики
  • Большой опыт в наполнении карточек товаров строительной тематики
Специальные навыки:

  • Работала с самыми различными CMS
  • Владею Photoshop
  • Знание HTML, CSS
  • Базовые знания SEO-продвижения