Крымов Арсений Александрович
28 лет (10 декабря 1984)
E-mail: [email protected]
ICQ: 460981117
Skype: arseny.krymov
Навыки:
Профессионально владею русским языком. Пишу, редактирую, перевожу с английского.
Образование:
2007 — МГУ, Философский Факультет. Специальность: Философ. Преподаватель философии.
Знание языков: Русский — родной, Английский — свободно, Японский — базовые знания.
Опыт работы: 7 лет 4 месяца
Июль 2012 — по настоящее время
Mail.Ru (Россия, www.mail.ru) — Информационные технологии/системная интеграция
Гейм-дизайнер
Создание и редактирование текстового контента для видеоигр. Участие в создании дизайна, поддержание документации в актуальном состоянии.
Июль 2011 — Июнь 2012 (1 год)
РОСМЭН, Группа Компаний — Дизайн/мультимедиа/полиграфия
Редактор
Разработка и редактирование детской литературы.
Январь 2011 — Август 2011 (8 месяцев)
ОЛМА Медиа Групп — Дизайн/мультимедиа/полиграфия
Внештатный переводчик
Перевод художественной литературы.
Март 2011 — Июнь 2011 (4 месяца)
ООО Группа компаний РИПОЛ классик — Дизайн/мультимедиа/полиграфия
Ведущий редактор
Лицензирование и издание переводной художественной литературы, комиксов.
Сентябрь 2007 — Март 2011 (3 года 7 месяцев)
Издательский дом ТехноМир — Дизайн/мультимедиа/полиграфия
Редактор журнала Мир Фантастики
Авторство и редактура новостей, статей и других текстов журнала.
Январь 2006 — Август 2006 (8 месяцев)
Издательство Астрель — Дизайн/мультимедиа/полиграфия
Внештатный переводчик
Перевод научно-популярной литературы.
Апрель 2006 — Июнь 2006 (3 месяца)
Sibilant Interactive — Дизайн/мультимедиа/полиграфия
Редактор сайта sibilant.ru
Авторство и редактура новостей и других текстов для сайта, мониторинг прессы.
Август 2004 — Август 2005 (1 год 1 месяц)
Журнал Anime Guide — Дизайн/мультимедиа/полиграфия
Внештатный автор
Авторство статей и рецензий, ведение рубрики.
Ноябрь 2004 — Апрель 2005 (6 месяцев)
Издательство LifeStyle press — Дизайн/мультимедиа/полиграфия
Редактор журнала Raven
Работа с авторами, редактура и корректорская правка, написание статей.