Профессионально владею русским языком. Пишу, редактирую, перевожу.

Крымов Арсений Александрович

28 лет (10 декабря 1984)

E-mail: [email protected]

ICQ: 460981117

Skype: arseny.krymov

Навыки:

Профессионально владею русским языком. Пишу, редактирую, перевожу с английского.

Образование:

2007 — МГУ, Философский Факультет. Специальность: Философ. Преподаватель философии.

Знание языков: Русский — родной, Английский — свободно, Японский — базовые знания.

Опыт работы: 7 лет 4 месяца

Июль 2012 — по настоящее время

Mail.Ru (Россия, www.mail.ru) — Информационные технологии/системная интеграция

Гейм-дизайнер

Создание и редактирование текстового контента для видеоигр. Участие в создании дизайна, поддержание документации в актуальном состоянии.

Июль 2011 — Июнь 2012 (1 год)

РОСМЭН, Группа Компаний — Дизайн/мультимедиа/полиграфия

Редактор

Разработка и редактирование детской литературы.

Январь 2011 — Август 2011 (8 месяцев)

ОЛМА Медиа Групп — Дизайн/мультимедиа/полиграфия

Внештатный переводчик

Перевод художественной литературы.

Март 2011 — Июнь 2011 (4 месяца)

ООО Группа компаний РИПОЛ классик — Дизайн/мультимедиа/полиграфия

Ведущий редактор

Лицензирование и издание переводной художественной литературы, комиксов.

Сентябрь 2007 — Март 2011 (3 года 7 месяцев)

Издательский дом ТехноМир — Дизайн/мультимедиа/полиграфия

Редактор журнала Мир Фантастики

Авторство и редактура новостей, статей и других текстов журнала.

Январь 2006 — Август 2006 (8 месяцев)

Издательство Астрель — Дизайн/мультимедиа/полиграфия

Внештатный переводчик

Перевод научно-популярной литературы.

Апрель 2006 — Июнь 2006 (3 месяца)

Sibilant Interactive — Дизайн/мультимедиа/полиграфия

Редактор сайта sibilant.ru

Авторство и редактура новостей и других текстов для сайта, мониторинг прессы.

Август 2004 — Август 2005 (1 год 1 месяц)

Журнал Anime Guide — Дизайн/мультимедиа/полиграфия

Внештатный автор

Авторство статей и рецензий, ведение рубрики.

Ноябрь 2004 — Апрель 2005 (6 месяцев)

Издательство LifeStyle press — Дизайн/мультимедиа/полиграфия

Редактор журнала Raven

Работа с авторами, редактура и корректорская правка, написание статей.