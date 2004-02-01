Опыт работы
02.2004 - настоящее время Компания "LitexPlus SRL". Инженер-программист.
Занимаюсь написанием на С++ GUI-приложения с поддержкой оборудования, в том числе и под платформу PocketPC
2002 - 2003 - Коммерческий банк "ComertBank". Ведущий разработчик АБС.
Писал на С# под СУБД MSSQL Server 2000 АБС, используя трехзвенную архитектуру, исключая поддержку филиальной сети.
2002 - 2003 Коммерческий банк "PetrolBank". Отдел развития и сопровождения АБС.
Обеспечивал развитие и поддержку АБС (Автоматизированной Банковской Системы). Реализовывал на С++ программный комплекс взаимодействия АБС, функционирующей под ОС OS2/400 на мэйнфрейме AS400, со сторонней карточной системой, выполняющей функцию связи с центром обработки данных.
1999 - 2000 Компания "ADD". Системный аналитик.
Занимался объектно-ориентированным проектированием АСУТП, используя такие средства, как UML, SADT, BpWin, Rational Rose
Образование
1994-1999
Молдавский Государственный Университет
Факультет: Физика
Специальность: Теоретическая физика
Технические навыки
Языки программирования
1 С++
2 C#
3 SQL
Платформа
4 IBM PC
5 PocketPC
6 AS400
Среда разработки
7 VS.NET (2003)
8 EmbeddedVC4
9 MS SQL Server 2000
Дата рождения: 04 августа 1977 года
Семейный статус: холост