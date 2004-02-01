Опыт работы

02.2004 - настоящее время Компания "LitexPlus SRL". Инженер-программист.

Занимаюсь написанием на С++ GUI-приложения с поддержкой оборудования, в том числе и под платформу PocketPC

2002 - 2003 - Коммерческий банк "ComertBank". Ведущий разработчик АБС.

Писал на С# под СУБД MSSQL Server 2000 АБС, используя трехзвенную архитектуру, исключая поддержку филиальной сети.

2002 - 2003 Коммерческий банк "PetrolBank". Отдел развития и сопровождения АБС.

Обеспечивал развитие и поддержку АБС (Автоматизированной Банковской Системы). Реализовывал на С++ программный комплекс взаимодействия АБС, функционирующей под ОС OS2/400 на мэйнфрейме AS400, со сторонней карточной системой, выполняющей функцию связи с центром обработки данных.

1999 - 2000 Компания "ADD". Системный аналитик.

Занимался объектно-ориентированным проектированием АСУТП, используя такие средства, как UML, SADT, BpWin, Rational Rose

Образование

1994-1999

Молдавский Государственный Университет

Факультет: Физика

Специальность: Теоретическая физика

Технические навыки

Языки программирования

1 С++

2 C#

3 SQL

Платформа

4 IBM PC

5 PocketPC

6 AS400

Среда разработки

7 VS.NET (2003)

8 EmbeddedVC4

9 MS SQL Server 2000

Дата рождения: 04 августа 1977 года

Семейный статус: холост