thatDude

Андрей thatDude

 
32 годаУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Веб-дизайнер

Здраствуйте.

Есть опыт создания веб-страниц а также и-нет магазинов.

Имею знания и навыки использования таких графических программ: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, SAI, Autodesk Sketchbook Pro.

О себе: креативный, инициативный, умею жонглировать.

IllustratorPhotoshop
Портфолио
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