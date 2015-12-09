Веб-дизайнер
Здраствуйте.
Есть опыт создания веб-страниц а также и-нет магазинов.
Имею знания и навыки использования таких графических программ: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, SAI, Autodesk Sketchbook Pro.
О себе: креативный, инициативный, умею жонглировать.
Портфолио
- АвтоФорум143 просмотра
- Landing page(avto)192 просмотра
- Megazont206 просмотров
- CoolKids136 просмотров
- Футболный фан сайт124 просмотра
- Сайт магазина штор181 просмотр
- Моторы для лодок139 просмотров
- Магазин мебели147 просмотров
- Флаер для Хім.продукции168 просмотров
- Флаера "Салют"174 просмотра
- Концертный постер157 просмотров
- КиевДей133 просмотра
Баннеры
нет отзывов
от $1
от 2 часов
#1405
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $3
от 2 дней
#3341