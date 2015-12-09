Веб-дизайнер

Здраствуйте.

Есть опыт создания веб-страниц а также и-нет магазинов.

Имею знания и навыки использования таких графических программ : Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, SAI, Autodesk Sketchbook Pro.

О себе: креативный, инициативный, умею жонглировать.