theMostSafe

Никита Решетняк theMostSafe

 
26 летРоссия/Анапа
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстка сайта, как строительство дома, должна быть надежной и на долгое время!

Для меня главное результат, а деньги на втором месте!

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Обо мне

Всем привет) Меня зовут Никита! На фрилансе я новичок и отзывов у меня нету, поэтому предлагаю вам, дорогой заказчик, стать первым кто оценит мою работу! Я опытный разработчик сайтов! Строю сайты крепко и так чтобы программистам было легко  работать с моей версткой! К своему делу подхожу с огромной ответственностью и не возьму с вас денег пока все не будет работать как надо.  

СО МНОЙ БЕЗОПАСНО И  ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ВСЕ РАБОТАЛО КАК ЧАСЫ!

Гарантии: 

Даю гарантию на свою верстку целый месяц и если появилась какая то ошибка сразу же ее исправлю бесплатно)

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Ответственность:

  • ﻿Всегда на связи
  • Готов приступить к работе без промедлений
  • Работа в срок
Мои умения:

- Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка. Проверено и одобено W3C.

- Верстаю из PSD, Photoshop, Figma, 

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резиновая верстки

- CSS3\JS анимация.

Технологии:

-HTML / CSS3;

-SASS;

-JQUERY;

-FlexBox;

-БЭМ;

Свяжитесь со мной:

Оплата:

Пока БЕСПЛАТНО
Верстка сайтаHTMLFigmajQuery
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