Верстка сайта, как строительство дома, должна быть надежной и на долгое время!
Для меня главное результат, а деньги на втором месте!
Обо мне
Всем привет) Меня зовут Никита! На фрилансе я новичок и отзывов у меня нету, поэтому предлагаю вам, дорогой заказчик, стать первым кто оценит мою работу! Я опытный разработчик сайтов! Строю сайты крепко и так чтобы программистам было легко работать с моей версткой! К своему делу подхожу с огромной ответственностью и не возьму с вас денег пока все не будет работать как надо.
СО МНОЙ БЕЗОПАСНО И ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ВСЕ РАБОТАЛО КАК ЧАСЫ!
Гарантии:
Даю гарантию на свою верстку целый месяц и если появилась какая то ошибка сразу же ее исправлю бесплатно)
Свяжитесь со мной
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: Nikita Reshetnyak
- Viber, Whats'up: 89184920265
- Всегда на связи
- Готов приступить к работе без промедлений
- Работа в срок
- Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка. Проверено и одобено W3C.
- Верстаю из PSD, Photoshop, Figma,
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резиновая верстки
- CSS3\JS анимация.
Технологии:
-HTML / CSS3;
-SASS;
-JQUERY;
-FlexBox;
-БЭМ;
Свяжитесь со мной:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: Nikita Reshetnyak
- Viber, Whats'up: 89184920265
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Портфолио
- Одностраничный сайт21 просмотр
- Сайт Визитка28 просмотров
- Сайт Визитка44 просмотра
- Верстка макета игрового портала32 просмотра