Верстка сайта, как строительство дома, должна быть надежной и на долгое время!

Для меня главное результат, а деньги на втором месте!

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Обо мне

Всем привет) Меня зовут Никита! На фрилансе я новичок и отзывов у меня нету, поэтому предлагаю вам, дорогой заказчик, стать первым кто оценит мою работу! Я опытный разработчик сайтов! Строю сайты крепко и так чтобы программистам было легко работать с моей версткой! К своему делу подхожу с огромной ответственностью и не возьму с вас денег пока все не будет работать как надо.

СО МНОЙ БЕЗОПАСНО И ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ВСЕ РАБОТАЛО КАК ЧАСЫ!

Гарантии:

Даю гарантию на свою верстку целый месяц и если появилась какая то ошибка сразу же ее исправлю бесплатно)

Свяжитесь со мной

E-mail: [email protected]

Телеграм: Nikita Reshetnyak

Viber, Whats'up: 89184920265

﻿ Всегда на связи

Всегда на связи Готов приступить к работе без промедлений

Работа в срок

- Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка. Проверено и одобено W3C.

- Верстаю из PSD, Photoshop, Figma,

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резиновая верстки

- CSS3\JS анимация.

Технологии:

-HTML / CSS3;

-SASS;

-JQUERY;

-FlexBox;

-БЭМ;

Свяжитесь со мной:

E-mail: [email protected]

Телеграм: Nikita Reshetnyak

Viber, Whats'up: 89184920265

Пока БЕСПЛАТНО