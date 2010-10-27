thePhoenix

Гулина Ольга Сергеевна
Личная информация
Город проживания:
Барнаул
Уровень образования:
Неполное высшее
Дата рождения:
6 июня 1990 г. (20 лет)
Пол:
Женский
Семейное положение:
Не замужем, детей нет
Опыт работы
Период работы:
С апреля 2009 года по настоящее время
Должность:
Переводчик (волонтёр)
Название организации:
Государственная филармония Алтайского края, г. Барнаул
Должностные обязанности и достижения:
Перевод приезжающих на гастроли музыкантов из разных стран мира на репетициях, пресс-конференциях, концертах:
1. Бьянка Моралес (Финляндия);
2. Ю Косуге (Япония);
3. Рон Мотон (США);
4. Эрик Шуман (Германия);
5. Санске Сато (Япония).
Результат: успешное взаимодействие работников филармонии, музыкантов и журналистов с приезжающими артистами, что в итоге приводит к увеличению продаж билетов на концерты.
Образование
Учебное заведение:
Алтайская государственная педагогическая академия, г. Барнаул
Дата окончания:
Июнь 2013 года
Факультет:
Лингвистический Институт
Специальность:
Лингвист-преподаватель двух иностранных языков
Форма обучения:
Дневная/Очная
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык:
Свободно владею
Немецкий язык:
Базовый
Уровень владения компьютером:
Продвинутый пользователь
Дополнительная информация
Ключевые навыки и достижения:
1. Финалистка международной программы по обмену "FLEX"
- обучение в средней школе в США в течение одного учебного года, диплом об окончании John Dickinson High School class of 2007 (Wilmington, DE);
- проживание в американской семье;
- по успеваемости заняла 22е место из 196 учеников школы.
2. Победительница городской олимпиады в г. Бийске по английскому языку в 2004 г.
3. Победительница городской олимпиады в г. Бийске по английскому языку в 2005 г.
4. Победительница городской олимпиады в г. Бийске по английскому языку в 2007 г.
Другие сведения:
Коммуникабельность, ответственность, исполнительность, честность, аккуратность, стремление работать и профессионально развиваться, творческий потенциал и желание использовать его с пользой, стремление реализовать себя, как профессионала
Тип работы:
Неполный рабочий день (желательно гибкий график)