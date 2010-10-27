thePhoenix

Перспективная, целеустремленная и ответственная "акула" перевода.

Гулина Ольга Сергеевна

Личная информация

Город проживания:

Барнаул

Уровень образования:

Неполное высшее

Дата рождения:

6 июня 1990 г. (20 лет)

Пол:

Женский

Семейное положение:

Не замужем, детей нет

Опыт работы

Период работы:

С апреля 2009 года по настоящее время

Должность:

Переводчик (волонтёр)

Название организации:

Государственная филармония Алтайского края, г. Барнаул

Должностные обязанности и достижения:

Перевод приезжающих на гастроли музыкантов из разных стран мира на репетициях, пресс-конференциях, концертах:

1. Бьянка Моралес (Финляндия);

2. Ю Косуге (Япония);

3. Рон Мотон (США);

4. Эрик Шуман (Германия);

5. Санске Сато (Япония).

Результат: успешное взаимодействие работников филармонии, музыкантов и журналистов с приезжающими артистами, что в итоге приводит к увеличению продаж билетов на концерты.

Образование

Учебное заведение:

Алтайская государственная педагогическая академия, г. Барнаул

Дата окончания:

Июнь 2013 года

Факультет:

Лингвистический Институт

Специальность:

Лингвист-преподаватель двух иностранных языков

Форма обучения:

Дневная/Очная

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык:

Свободно владею

Немецкий язык:

Базовый

Уровень владения компьютером:

Продвинутый пользователь

Дополнительная информация

Ключевые навыки и достижения:

1. Финалистка международной программы по обмену "FLEX"

- обучение в средней школе в США в течение одного учебного года, диплом об окончании John Dickinson High School class of 2007 (Wilmington, DE);

- проживание в американской семье;

- по успеваемости заняла 22е место из 196 учеников школы.

2. Победительница городской олимпиады в г. Бийске по английскому языку в 2004 г.

3. Победительница городской олимпиады в г. Бийске по английскому языку в 2005 г.

4. Победительница городской олимпиады в г. Бийске по английскому языку в 2007 г.

Другие сведения:

Коммуникабельность, ответственность, исполнительность, честность, аккуратность, стремление работать и профессионально развиваться, творческий потенциал и желание использовать его с пользой, стремление реализовать себя, как профессионала

Тип работы:

Неполный рабочий день (желательно гибкий график)