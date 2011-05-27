Художник,иллюстратор,график
Костюк Игорь
Год рождения 1988
Живу: Украина, Запорожская область, г. Мелитополь
Языки: Английский , Русский, Украинский (родной).
Хобби:
Ай Ки До.
Гитара,вокал
Маркетинг,менеджмент
Философия,психологий
Восток
Моё отношение к работе-творческий подход и внимание к требованиям заказчиков.
УСЛУГИ:
Основное:
1.Создание иллюстраций,иконок,значков
2. Разрабокта логотипов, фирменного стиля
Дополнительное:
1.Перевод с английского языка
Работаю в Corel Draw,Corel Painter,Adobe Photoshop,Adobe Illustrator
Контакты:
E-mail: [email protected]
ICQ: 496581965
Skype: igor_xv
Портфолио
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