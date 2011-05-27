Художник,иллюстратор,график

Костюк Игорь

Год рождения 1988

Живу: Украина, Запорожская область, г. Мелитополь

Языки: Английский , Русский, Украинский (родной).

Хобби:

Ай Ки До.

Гитара,вокал

Маркетинг,менеджмент

Философия,психологий

Восток

Моё отношение к работе-творческий подход и внимание к требованиям заказчиков.

УСЛУГИ:

Основное:

1.Создание иллюстраций,иконок,значков

2. Разрабокта логотипов, фирменного стиля

Дополнительное:

1.Перевод с английского языка

Работаю в Corel Draw,Corel Painter,Adobe Photoshop,Adobe Illustrator

Контакты:

E-mail: [email protected]

ICQ: 496581965

Skype: igor_xv