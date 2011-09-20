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Отзывы заказчиков
$140
10 баллов
12 лет назад
Отличный специалист, превосходно справился с заданием. Буду сотрудничать с ним на регулярной основе. Рекомендую.
Ответный отзыв
Александр хороший заказчик. Чётко поставленное техническое задание, своевременная оплата. Было приятно работать, будем продолжать дальше.