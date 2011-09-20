the_gott

Егор Губарев the_gott

 
38 летРоссия/Барнаул
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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Отзывы заказчиков
smirnov-expert
Александр 
34 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$140
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта компании по производству труб
Отличный специалист, превосходно справился с заданием. Буду сотрудничать с ним на регулярной основе. Рекомендую.
Александр хороший заказчик. Чётко поставленное техническое задание, своевременная оплата. Было приятно работать, будем продолжать дальше.
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